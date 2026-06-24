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Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO República Checa vs. México por el Grupo A del Mundial 2026: TV y streaming online

Conoce los canales y plataformas que pasarán el juego de este miércoles en México y el continente.

República Checa vs. México, por el Mundial 2026.
República Checa vs. México, por el Mundial 2026.

República Checa y México se llevarán todas las luces de la jornada futbolera, cuando se midan frente a frente por la jornada 3 del Grupo A del Mundial 2026. En el último turno de partidos del día, el Estadio Azteca se encenderá ante una arrolladora multitud de aficionados que se harán presentes para apoyar a su Selección.

El conjunto de Miroslav Koubek se ubica en la 3° posición del Grupo A, con solo 1 punto, producto de una derrota y un empate en sus primeras dos presentaciones. Por su parte, el equipo de Javier Aguirre se coloca en el 1° puesto del Grupo A, con 6 unidades y puntaje ideal, tras cosechar dos victorias en sus primeros dos juegos.

El encuentro entre República Checa y México tendrá lugar HOY miércoles 24 de junio, en el Estadio Azteca de CDMX, por la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. El compromiso está programado para dar comienzo a partir de las 19.00 horas del Centro de México, cerrando la agenda en simultáneo al partido Corea del Sur vs. Sudáfrica.

México quiere cerrar con puntaje perfecto [Foto: Getty]

México quiere cerrar con puntaje perfecto [Foto: Getty]

Dónde ver EN VIVO República Checa vs. México por el Mundial 2026:

En México, los fanáticos podrán sintonizar el compromiso por muchas vías diferentes. En televisión, será transmitido por las pantallas de Azteca 7, Nu9ve, Canal 5 y TUDN. En streaming, lo pasarán las plataformas de Azteca Deportes Network y ViX Premium (Pase Mundial). La oferta será bastante variada.

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En el extranjero, estos son los canales y plataformas que se ocuparán de la transmisión del duelo del Grupo A:

  • Argentina: DSports, DGo, Paramount+ y Flow Sports.
  • Bolivia: TigoSports y Entel TV.
  • Brasil: SporTV, Globo, Disney+ Premium y CazeTV.
  • Chile: DSports, DGo, Paramount+ y Chilevision.
  • Colombia: DSports, DGo, Win Sports, Win Play y Paramount+.
  • Costa Rica: Teletica Canal 7, TDMAX, ViX y FOX.
  • Ecuador: DSports, DGo, Teleamazones y Paramount+.
  • El Salvador: TigoSports y ViX.
  • España: DAZN y Movistar+.
  • Estados Unidos: FOX, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y SiriusXM FC.
  • Guatemala: TigoSports, ViX, TeleOnce y Chapin TV.
  • Honduras: TigoSports, DTVC+, Telesistema y ViX.
  • Jamaica: Bluu, Television y 1spotmedia.
  • Nicaragua: TigoSports y ViX.
  • Panamá: TigoSports y ViX.
  • Paraguay: GEN y Trece.
  • Perú: DSports, DGo y Paramount+.
  • Puerto Rico: Telemundo y NAICOM.
  • República Dominicana: Pio Deportes y ViX.
  • Uruguay: AUF TV, DSports, DGo y Paramount+.
  • Venezuela: DSports, DGo e Inter.
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Sigue el MINUTO a MINUTO de México vs. República Checa por el Mundial 2026:

A partir del pitazo inicial del juego, podrás ver aquí debajo todas las incidencias al instante desde el Estadio Azteca.

Martín Zajic
Martín Zajic
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