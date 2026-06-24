¿Por qué no juega Heung-Min Son en Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

Corea del Sur busca sellar su clasificación a los dieciseisavos de final frente a Sudáfrica. Heung-Min Son no forma parte de la alineación inicial.

Corea del Sur se enfrenta este miércoles con Sudáfrica con la intención de sellar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Monterrey (Gigante de Acero) a partir de las 19:00hs (Ciudad de México).

Publicidad

El conjunto asiático todavía no aseguró su clasificación luego de perder con México en la segunda jornada. Sin embargo, la gran sorpresa en la previa al duelo frente a Sudáfrica es que Heung-Min Son no aparece en la alineación titular de Corea del Sur.

La ausencia de Heung-Min Son

El entrenador Hong Myung-bo decidió dejar de suplente a Heung-Min Son para este partido determinante de Corea del Sur. El capitán del equipo asiático no está lesionado o al menos no trascendió ninguna información acerca de una molestia del futbolista.

No obstante, Heung-Min Son no completó ninguno de los dos partidos anteriores. En el debut contra República Checa jugó 69 minutos y frente a México el futbolista de LAFC disputó 57 minutos.

Publicidad

Si Corea del Sur le gana o empata con Sudáfrica se asegura clasificar segundo en el Grupo A. Pero si pierde frente al conjunto africano podría quedar afuera en caso de que República Checa le gane a México en el Estadio Azteca.

En síntesis