El goleador del 'Tri' no figura en la alineación para comenzar el partido de esta tarde. ¿Qué le sucedió?

La Selección Mexicana le dirá adiós a la fase de grupos este miércoles 24 de junio, cuando dispute su encuentro correspondiente a la 3° jornada del Mundial 2026. En el Coloso de Santa Úrsula, la escuadra nacional tendrá una muy interesante prueba cuando enfrente a República Checa, que todavía no pudo ganar en el certamen.

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A falta de pocos minutos para el arranque del partido del Grupo A, se confirmaron las formaciones con los jugadores que iniciarán el juego en uno y otro equipo. Allí, asombró la ausencia de Raúl Jiménez en México, siendo el goleador y la principal referencia de ataque del ‘Tri’ en esta Copa del Mundo, además de un referente.

Ahora bien, para llevar tranquilidad a la fanaticada y a los espectadores del encuentro, el cuerpo técnico decidió preservarlo por ser un juego “de menor importancia”. México ya está clasificado a dieciseisavos de final del Mundial 2026, ya aseguró el primer lugar del Grupo A, y por ello Raúl Jiménez no será de la partida esta tarde.

Raúl Jiménez será suplente ante Chequia [Foto: Getty]

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Al no haber demasiado en juego para la Selección Mexicana, Javier Aguirre metió mano en el once y pondrá un mix entre titulares y suplentes para enfrentar a República Checa. Además de Raúl Jiménez, saldrán de la formación nombres como Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira y Brian Gutiérrez, como parte de esta rotación del DT.

Otra sorpresa del entrenador de México en esta misma línea ha sido que el sustituto del ‘Lobo’ será Guillermo Martínez y no Santiago Giménez ni Armando González. El futbolista de Pumas tendrá la enorme responsabilidad de reemplazar a Raúl Jiménez y buscar suplir su cuota de goles en el juego de hoy ante República Checa por el Grupo A.

La alineación confirmada de México ante República Checa:

Estos son los once elegidos por Javier Aguirre para la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026:

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