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Mundial 2026

Por qué no juega Raúl Jiménez en México vs. República Checa por el Mundial 2026

El goleador del 'Tri' no figura en la alineación para comenzar el partido de esta tarde. ¿Qué le sucedió?

México sale sin Raúl Jiménez en el equipo.
© GettyMéxico sale sin Raúl Jiménez en el equipo.

La Selección Mexicana le dirá adiós a la fase de grupos este miércoles 24 de junio, cuando dispute su encuentro correspondiente a la 3° jornada del Mundial 2026. En el Coloso de Santa Úrsula, la escuadra nacional tendrá una muy interesante prueba cuando enfrente a República Checa, que todavía no pudo ganar en el certamen.

A falta de pocos minutos para el arranque del partido del Grupo A, se confirmaron las formaciones con los jugadores que iniciarán el juego en uno y otro equipo. Allí, asombró la ausencia de Raúl Jiménez en México, siendo el goleador y la principal referencia de ataque del ‘Tri’ en esta Copa del Mundo, además de un referente.

Ahora bien, para llevar tranquilidad a la fanaticada y a los espectadores del encuentro, el cuerpo técnico decidió preservarlo por ser un juego “de menor importancia”. México ya está clasificado a dieciseisavos de final del Mundial 2026, ya aseguró el primer lugar del Grupo A, y por ello Raúl Jiménez no será de la partida esta tarde.

Raúl Jiménez será suplente ante Chequia [Foto: Getty]

Raúl Jiménez será suplente ante Chequia [Foto: Getty]

Al no haber demasiado en juego para la Selección Mexicana, Javier Aguirre metió mano en el once y pondrá un mix entre titulares y suplentes para enfrentar a República Checa. Además de Raúl Jiménez, saldrán de la formación nombres como Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira y Brian Gutiérrez, como parte de esta rotación del DT.

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Otra sorpresa del entrenador de México en esta misma línea ha sido que el sustituto del ‘Lobo’ será Guillermo Martínez y no Santiago Giménez ni Armando González. El futbolista de Pumas tendrá la enorme responsabilidad de reemplazar a Raúl Jiménez y buscar suplir su cuota de goles en el juego de hoy ante República Checa por el Grupo A.

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La alineación confirmada de México ante República Checa:

Estos son los once elegidos por Javier Aguirre para la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026:

  • Raúl ‘Tala’ Rangel.
  • Jorge Sánchez.
  • César Montes.
  • Israel Reyes.
  • Mateo Chávez.
  • Luis Romo.
  • Edson Álvarez.
  • Gilberto Mora.
  • Julián Quiñones.
  • Guillermo Martínez.
  • Roberto Alvarado.
Martín Zajic
Martín Zajic
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