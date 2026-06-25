¿Por qué no juega Kaoru Mitoma en Japón vs. Suecia por el Mundial 2026?

El futbolista que brilla en la Premier League, no pudo ser convocado por una lesión en la previa del Mundial 2026.

Japón se mide ante Suecia por la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. En el Estadio Dallas, el equipo asiático quiere ganar para asegurar su clasificación y estará atento al encuentro de Países Bajos que es el equipo con el que lucha por el primer lugar.

Publicidad

Del otro lado, Suecia sabe que ganando se clasificará y dejará a Japón tercero. Con un empate podrían entrar entre los mejores terceros, aunque dependerá de la diferencia de gol.

Sin embargo, el conjunto japonés afrontará este compromiso con una baja muy importante: Kaoru Mitoma. A días del torneo, el mediocampista se lesionó en Brighton de la Premier League y no llegó a recuperarse, por lo que no pudo ser convocado.

Mitoma no fue la única baja: Wataru Endo también se perdió el Mundial

La ausencia de Mitoma no es el único problema que sufrió Japón antes de la Copa del Mundo. Wataru Endo, mediocampista del Liverpool y uno de los líderes del seleccionado, también quedó fuera del torneo tras lesionarse pocos días antes del inicio de la competencia.

Publicidad

Este golpe fue durísimo para el futbolista que tomó la decisión de retirarse de la selección y que ahora se enfocará en seguir brillando en el equipo inglés una vez que vuelva la temporada.

En sintesis