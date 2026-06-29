¿Por qué no juega Neymar en Brasil vs. Japón por los 16avos de Final del Mundial 2026?

Luego de la clasificación de Canadá frente a Sudáfrica, HOY lunes 29 de junio llegó el momento del segundo partido de los 16avos de Final de esta Copa del Mundo 2026. Brasil y Japón se enfrentan en el NRG Stadium de Houston, en uno de los encuentros que más prometen de todos los de esta fase del torneo.
El entrenador italiano de La Canarinha tiene a sus elegidos para la batalla deportiva contra los nipones y Neymar no está entre sus hombres para iniciar. En conferencia de prensa, el estratega comentó a los medios de comunicación: “Está evolucionando muy bien, está progresando. Ha sido una pena que no ha podido entrenar todo el tiempo que estuvo con nosotros, pero puede jugar más de 15 minutos. Está bastante bien y depende mucho del contexto del juego“.
Neymar mirará el juego ante Japón desde el banco de suplentes (Getty Images)
Con este contexto confirmado, el pentacampeón mundialista alineará con:
- Alisson Becker
- Danilo
- Marquinhos
- Gabriel Magalhães
- Douglas Santos
- Bruno Guimarães
- Casemiro
- Lucas Paquetá
- Rayan
- Vinícius Júnior
- Matheus Cunha
- DT: Carlo Ancelotti
Neymar ya sumó minutos en el 3-0 de Brasil con Escocia
En el partido que definía la suerte de Brasil en el Grupo C del Mundial 2026, Carlo Ancelotti puso a Neymar por Matheus Cunha a los 75 minutos. El futbolista de Santos dejó atrás la lesión que lo aquejaba y dejó buenas sensaciones en su presentación frente a miles de aficionados en el Hard Rock de Miami, Florida.
Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Brasil vs. Japón por los 16vos de final según la IA
En síntesis
- Brasil y Japón disputan los 16avos del Mundial 2026 en el NRG Stadium.
- Neymar será suplente, pero Carlo Ancelotti confirmó que disputará más de 15 minutos.
- Brasil llega tras vencer 3-0 a Escocia en el Hard Rock de Miami.