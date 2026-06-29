¿Por qué no juega Neymar en Brasil vs. Japón por los 16avos de Final del Mundial 2026?

Neymar estará en el banco de suplentes en la primera prueba de fuego para Brasil en la Copa del Mundo 2026: aún no está al 100% en lo físico.

Luego de la clasificación de Canadá frente a Sudáfrica, HOY lunes 29 de junio llegó el momento del segundo partido de los 16avos de Final de esta Copa del Mundo 2026. Brasil y Japón se enfrentan en el NRG Stadium de Houston, en uno de los encuentros que más prometen de todos los de esta fase del torneo.

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El entrenador italiano de La Canarinha tiene a sus elegidos para la batalla deportiva contra los nipones y Neymar no está entre sus hombres para iniciar. En conferencia de prensa, el estratega comentó a los medios de comunicación: “Está evolucionando muy bien, está progresando. Ha sido una pena que no ha podido entrenar todo el tiempo que estuvo con nosotros, pero puede jugar más de 15 minutos. Está bastante bien y depende mucho del contexto del juego“.

Neymar mirará el juego ante Japón desde el banco de suplentes (Getty Images)

Con este contexto confirmado, el pentacampeón mundialista alineará con:

Alisson Becker

Danilo

Marquinhos

Gabriel Magalhães

Douglas Santos

Bruno Guimarães

Casemiro

Lucas Paquetá

Rayan

Vinícius Júnior

Matheus Cunha

DT: Carlo Ancelotti

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Neymar ya sumó minutos en el 3-0 de Brasil con Escocia

En el partido que definía la suerte de Brasil en el Grupo C del Mundial 2026, Carlo Ancelotti puso a Neymar por Matheus Cunha a los 75 minutos. El futbolista de Santos dejó atrás la lesión que lo aquejaba y dejó buenas sensaciones en su presentación frente a miles de aficionados en el Hard Rock de Miami, Florida.

En síntesis