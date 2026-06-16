¿Por qué no juega Nicolás Otamendi en Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

La Albiceleste comienza la defensa del título sin uno de los titulares indiscutidos para Lionel Scaloni en Qatar 2022.

Se acabó la espera: este martes la Selección Argentina se estrena en el Mundial 2026. El vigente campeón comenzará a defender su título desde las 19:00 hs (CDMX) en el Estadio Kansas City ante Argelia por la primera jornada del Grupo J.

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La Albiceleste llega a esta Copa del Mundo como una de las candidatas, pero la alineación del debut cuenta con algunas ausencias de peso respecto al equipo titular de Qatar 2022. Una de ellas es la del defensa central Nicolás Otamendi.

Nicolas Otamendi fue capitán en el amistoso ante Hondura (Getty Images)

¿Por qué no juega Nicolás Otamendi en Argentina vs. Argelia?

Nicolás Otamendi no aparece en la alineación de Argentina por una decisión táctica del entrenador Lionel Scaloni. El defensa de Benfica fue relegado al banco de suplentes y la zaga de centrales de la Albiceleste ante Argelia estará compuesta por Cuti Romero y Lisandro Martínez.

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El fixture de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026

Argentina vs. Argelia | Martes 16 de junio

| Martes 16 de junio Argentina vs. Austria | Lunes 22 de junio

| Lunes 22 de junio Jordania vs. Argentina | Sábado 27 de junio

En síntesis