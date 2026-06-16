Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

¿Por qué no juega Nicolás Otamendi en Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

La Albiceleste comienza la defensa del título sin uno de los titulares indiscutidos para Lionel Scaloni en Qatar 2022.

Nicolás Otamendi no comenzará el Mundial como titular en Argentina
© Getty ImagesNicolás Otamendi no comenzará el Mundial como titular en Argentina

Se acabó la espera: este martes la Selección Argentina se estrena en el Mundial 2026. El vigente campeón comenzará a defender su título desde las 19:00 hs (CDMX) en el Estadio Kansas City ante Argelia por la primera jornada del Grupo J.

La Albiceleste llega a esta Copa del Mundo como una de las candidatas, pero la alineación del debut cuenta con algunas ausencias de peso respecto al equipo titular de Qatar 2022. Una de ellas es la del defensa central Nicolás Otamendi.

Nicolas Otamendi fue capitán en el amistoso ante Hondura (Getty Images)

Nicolas Otamendi fue capitán en el amistoso ante Hondura (Getty Images)

¿Por qué no juega Nicolás Otamendi en Argentina vs. Argelia?

Nicolás Otamendi no aparece en la alineación de Argentina por una decisión táctica del entrenador Lionel Scaloni. El defensa de Benfica fue relegado al banco de suplentes y la zaga de centrales de la Albiceleste ante Argelia estará compuesta por Cuti Romero y Lisandro Martínez.

El fixture de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026

  • Argentina vs. Argelia | Martes 16 de junio
  • Argentina vs. Austria | Lunes 22 de junio
  • Jordania vs. Argentina | Sábado 27 de junio
Ver también

Confirman fecha de salida de Roberto Martínez como DT de Portugal, a un día de debut en el Mundial 2026

En síntesis

  • Nicolás Otamendi no juega ante Argelia por decisión táctica de Lionel Scaloni.
  • Selección Argentina debuta frente a Argelia a las 19:00 hs (CDMX) en Kansas City.
  • Cuti Romero y Lisandro Martínez conforman la defensa central titular de la Albiceleste.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones