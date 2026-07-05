Los fans se quedarán con las ganas de ver al crack del Manchester City brillando en el Estadio Azteca.

Tras una lista de convocados que dio que hablar, Inglaterra ha podido cumplir con lo esperado en la previa y hacerse camino hasta los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, todavía no es ese equipo que se luce como los aficionados imaginaban de acuerdo a la calidad de sus futbolistas y al tipo de rivales enfrentados.

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Luego de tres triunfos y un empate en sus primeras presentaciones en esta edición de la Copa del Mundo, el elenco británico tendrá un desafío de alto vuelo: México. El equipo norteamericano es el único que ha ganado todos sus encuentros sin recibir goles, y se erige como un contrincante fuerte y más aún jugando en su casa.

Dentro de lo que es la formación de Inglaterra para los octavos de final, los fans se sorprendieron ante la ausencia de Phil Foden, una de las estrellas del futbol doméstico. El crack que juega para el Manchester City no aparece en la planilla de partido y no será opción en la visita para utilizar en este compromiso decisivo del Mundial 2026.

Inglaterra no tendrá a Phil Foden ante México [Foto: Getty]

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Más allá del asombro que se llevaron muchos simpatizantes al saber los elegidos, lo cierto es que el delantero no está ni siquiera en la lista de convocados de Inglaterra. Thomas Tuchel se inclinó por otros futbolistas a la hora de diseñar la nómina definitiva de 26 jugadores, marginando al atacante que milita en el poderoso de la Premier.

Los argumentos del entrenador de la Selección de Inglaterra para no llevar a Phil Foden al Mundial 2026 parten de una premisa clara: tuvo su peor temporada a nivel clubes. Durante su carrera, el talentoso enganche del Manchester City ha mostrado un alto nivel sostenido en su equipo, pero en la última no estuvo a la altura de las expectativas.

En la última temporada, Phil Foden disputó 50 partidos en total entre todas las competencias que jugó, con un aporte directo de 10 goles y 7 asistencias. Pep Guardiola perdió la confianza en el jugador de 26 años y en la gran parte del año comenzó como suplente. ¿Podrá Inglaterra marcar la diferencia en ataque ante México sin el del City?