La leyenda de los 'Rossocrociati' no es parte del juego de esta noche y los futboleros lo extrañan. ¿Qué fue de él?

De las ocho que participan de los cuarto des final, la Selección de Suiza es la que menos “nombres conocidos” cuenta, considerando como tales a quienes juegan en Europa. Por ello, con su plantilla de menor jerarquía pero con algunos emblemas de trayectoria, buscará dar el batacazo ante Argentina y derrocar al defensor del título.

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Mientras que figuras como Granit Xhaka o Ricardo Rodríguez jugarán esta noche en el Mundial 2026, hay un peso pesado que no será parte del encuentro de cuartos de final. El gran ausente del partido es Xherdan Shaqiri, el talentosísimo mediocampista de una carrera intachable vistiendo los colores de la escuadra nacional de Suiza.

Muchas veces ocurre que a algunos jugadores los fanáticos los siguen durante las Copas del Mundo y luego se le pierde el rastro: este es uno de esos casos puntuales. Lo cierto es que el volante se ha retirado de la Selección Mayor de Suiza y por eso ni siquiera fue elegible para integrar la lista de convocados para el Mundial 2026.

La decisión fue exclusivamente del propio Xherdan Shaqiri, que luego de la eliminación ante Inglaterra en cuartos de final de la Eurocopa 2024 optó por dar un paso al costado. Eso sí, continúa jugando a nivel clubes más allá de haber dejado de representar a Suiza en partidos internacionales. Hoy mirará el encuentro del lado de afuera.

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Por estos tiempos, Xherdan Shaqiri es actualmente futbolista del Basel, el club que lo formó y donde tiene pensado en futuro colgar los botines. Hoy el mediocentro ofensivo tiene 34 años de edad, tanto que aún todavía le queda hilo en el carrete. Allí posee aún contrato vigente por otra temporada, hasta mediados del año 2027.

Suiza ya no cuenta con Xherdan Shaqiri [Foto: Getty]

Los fanáticos lamentan por estos días que Shaqiri no esté jugando el Mundial 2026 ni esté disponible hoy ante Argentina en cuartos de final. Es que su nivel en su equipo está siendo verdaderamente increíble. 15 goles y 13 asistencias en 45 presentaciones fue su aporte esta temporada para el Basel allí en el futbol local de Suiza.

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La carrera de Xherdan Shaqiri en selección nacional también comprende muy buenos números, que lo local como un ídolo de su país. 14 años, 132 partidos, 32 goles y 4 veces en Mundiales con Suiza incluye su paso por esa camiseta. Tras anunciar su retiro de las competencias internacionales, recibió un emotivo homenaje.

El futbolista nacido en Kosovo pero nacionalizado Suizo cerrará en no mucho tiempo una trayectoria que tuvo etapas en varios de los mejores equipos del planeta. Basel, Bayern, Inter, Stoke City, Liverpool, Olympique Lyon, Chicago Fire y Basel de nuevo fueron sus períodos en el futbol de clubes durante su vida profesional. ¿Podrá Suiza hacer historia sin él?