Por qué no juega Santiago Giménez el México vs Chequia

Esta es la razón por la cual Javier Aguirre no puso como titular a Santiago Giménez ante República Checa.

La Selección Mexicana está lista para enfrentar su tercer partido de la fase de grupos ante República Checa, por lo que ya se reveló el 11 titular de Javier Aguirre para este partido en el Estadio Ciudad de México. A poco más de una hora de que inicie el encuentro, sabemos que Santiago Giménez no fue contemplado para el partido.

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Santiago Giménez a la banca para el México vs Chequia

Cabe mencionar que este cambio es meramente táctico y tomando en cuenta que ya están clasificados a los dieciseisavos se sabía que tendría varias modificaciones. Santi ya tuvo minutos en el duelo ante Corea del Sur, por lo que ahora ni él ni Raúl Jiménez son considerados y le da la oportunidad a Guillermo Martínez de ser titular en este duelo.

El delantero Tricolor no ha podido anotar su gol en esta justa deportiva, por lo que en esta ocasión Raúl y Quiñones están por encima del “Bebote” en las decisiones que toma el “Vasco”. Incluso si esta noche “Memote” Martínez puede dar un buen juego sin problema sería uno de los considerados de Aguirre para los dieciseisavos.

En síntesis

El delantero Santiago Giménez iniciará en la banca para el partido de México vs. Chequia.

iniciará en la banca para el partido de México vs. Chequia. El entrenador Javier Aguirre eligió a Guillermo Martínez como el delantero titular para este encuentro.

eligió a Guillermo Martínez como el delantero titular para este encuentro. El movimiento responde a una decisión táctica tras tener asegurada la clasificación a los dieciseisavos de final.