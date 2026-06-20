Túnez y Japón se enfrentan hoy sábado 20 de junio de 2026 a las 22:00 (CDMX) por la segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026, con una lectura previa bastante clara: el cuadro asiático parte como favorito.

Túnez vs. Japón se juega esta noche en el Estadio Monterrey, en Guadalupe, en un cruce que encuentra a Japón mejor parado desde el arranque del grupo. Los japoneses llegan como segundos con 1 punto tras el 2-2 ante Países Bajos, mientras que Túnez aparece cuarto con 0 unidades después del duro 1-5 frente a Suecia.

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Con ese contexto, la proyección apunta a un partido de marcador ajustado pero controlado por Japón. El equipo asiático tendría mayor volumen de juego, mejores respuestas en las dos áreas y terminaría imponiéndose 0-2.

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Japón sobre Túnez

Tabla: Japón llega mejor posicionado en el Grupo F por su empate con Países Bajos, mientras que Túnez viene de caer goleado por 5-1 contra Suecia.

llega mejor posicionado en el por su empate con Países Bajos, mientras que Túnez viene de caer goleado por 5-1 contra Suecia. Forma reciente y métricas: el contraste inmediato también favorece a Japón . En su único partido del torneo generó 0.74 xG (goles esperados) y marcó 2 goles en el 2-2 ante Países Bajos ; Túnez , en cambio, dejó apenas 0.3 xG y recibió 5 goles contra Suecia . Además, el recorrido reciente refuerza esa diferencia: los japoneses venían de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, mientras los tunecinos arrastraban tres derrotas , un empate y una victoria .

el contraste inmediato también favorece a . En su único partido del torneo generó (goles esperados) y marcó en el ; , en cambio, dejó apenas y recibió contra . Además, el recorrido reciente refuerza esa diferencia: los japoneses venían de en sus últimos cinco partidos, mientras los tunecinos arrastraban , y . Peso individual y proyecciones: las señales ofensivas más fuertes del partido están del lado japonés. Ayase Ueda lidera con 0.43 goles proyectados, acompañado por Daizen Maeda con 0.33, además del respaldo de Ritsu Doan y Keito Nakamura. También hay una marcada diferencia en la portería: Aymen Dahmen proyecta 1.71 goles recibidos, mientras Zion Suzuki aparece con 0.75, un contraste que encaja con una victoria japonesa sin demasiadas concesiones.

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¿Qué dijo la IA sobre Túnez vs. Japón en el Mundial 2026?

“Mi pronóstico para este partido es: Túnez 0-2 Japón”

La proyección de la IA apunta a una victoria japonesa por 0-2. El respaldo principal sale de cuatro señales bastante concretas: Japón arrancó mejor en el grupo, Túnez viene golpeado por el 1-5 frente a Suecia, el favoritismo en los momios es claro y las proyecciones ofensivas más fuertes también quedan del lado asiático.

El 0-2 además encaja con un partido en el que Japón genere mayor volumen de juego y proteja mejor su arco. Ueda aparece como el nombre más fuerte para romper el partido, mientras que Suzuki llega mejor perfilado que Dahmen en la proyección de goles recibidos. Por eso la lectura no se va hacia un empate ni hacia un intercambio abierto de golpes.

Aun así, Túnez tiene una variable de reacción que vale la pena considerar. La llegada de Hervé Renard tras la salida de Sabri Lamouchi puede empujar una respuesta anímica inmediata, pero no alcanza para mover la tesis central: Japón sigue siendo el lado más respaldado para esta segunda jornada.

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Cómo llegan Túnez y Japón al partido

Túnez llega urgido después del 1-5 ante Suecia en su debut mundialista, con cinco días completos de descanso y un esquema proyectado de 4-2-3-1. No tiene bajas ni jugadores suspendidos, así que la reacción pasa más por el rendimiento que por la disponibilidad. Nombres como Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Elias Achouri y Aymen Dahmen sostienen la estructura de un equipo que necesita competir mucho mejor en las dos áreas. El cambio de técnico con Hervé Renard funciona como un intento de sacudida inmediata, más que como prueba de una mejora ya consolidada.

Japón aterriza tras el 2-2 ante Países Bajos, también con cinco días completos de descanso, mejor parado en la tabla y con un 3-4-2-1 proyectado. Sí tiene dos ausencias confirmadas, Shuto Machino y Takefusa Kubo, pero aun con esas bajas mantiene una base ofensiva fuerte con Ayase Ueda, Daizen Maeda, Keito Nakamura y Ritsu Doan. Ese bloque alcanza para sostener el favoritismo en la previa y la idea de un duelo trabajado, pero inclinado hacia el lado japonés. En México, la transmisión está prevista por ViX México.

En síntesis

Túnez 0-2 Japón: es el pronóstico exacto de la IA para el partido.

es el pronóstico exacto de la IA para el partido. Túnez perdió 1-5 ante Suecia: y Japón llega de empatar 2-2 con Países Bajos.

y Japón llega de empatar 2-2 con Países Bajos. Takefusa Kubo es baja: para Japón; Hervé Renard asume como DT en Túnez.