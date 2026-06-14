¿Por qué no juega Xavi Simons en Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026?

Conoce el motivo que deja fuera de la competencia más importante a una pieza fundamental de los neerlandeses.

La Copa del Mundo en Norteamérica continúa con su apasionante fase de grupos en las distintas sedes oficiales. En esta oportunidad, la Selección de Países Bajos se enfrenta a Japón por la primera jornada del Grupo E, un atractivo choque de estilos donde el conjunto europeo sufre la baja obligada de Xavi Simons.

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La razón por la que no juega Xavi Simons en Países Bajos vs. Japón

La ausencia de la joven estrella de la Oranje se debe de forma exclusiva a una grave lesión médica que lo mantendrá alejado de las canchas por un largo tiempo. El mediocampista padeció la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha a finales de abril, un fatídico episodio que ocurrió durante un encuentro de la Premier League entre el Tottenham y el Wolverhampton.

A raíz de este panorama, el futbolista de 23 años tuvo que pasar por el quirófano para una intervención quirúrgica de urgencia. Los plazos estimados para su recuperación total oscilan entre los seis y ocho meses de rehabilitación física, un factor que destruyó por completo su sueño de disputar la cita más importante del futbol.

Frente a esta dura baja en la zona de gestación de juego, el entrenador, Ronald Koeman, debió reestructurar su esquema de cara al debut frente a los asiáticos. La ofensiva titular para este compromiso cuenta con el tridente conformado por Cody Gakpo, Donyell Malen y Crysencio Summerville, encargados de aportar el desequilibrio y los goles en el estreno.

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En síntesis