¿Por qué se suspendió Inglaterra vs. Costa Rica en Orlando y a qué hora se jugará el amistoso previo al Mundial 2026?

El encuentro de preparación para el Mundial 2026 entre Inglaterra y Costa Rica previsto para este miércoles a las 14:00hs del Centro de México sufrió un retraso inesperado. Debido a las condiciones climáticas en Orlando, el inicio del compromiso deberá aguardar, como mínimo, una hora más.

Publicidad

‘Tras una inspección del campo en el estadio, el partido de hoy contra Costa Rica comenzará ahora a las 10pm (hora del Reino Unido) – sujeto a que no haya más rayos en la zona. Gracias por su paciencia’, informó de manera oficial la selección de Inglaterra.

En la jornada del martes en Alabama, algo similar sucedió con el encuentro entre Argentina e Islandia, aunque luego el clima mejoró y el encuentro se desarrolló sin complicaciones. En este escenario, el panorama no es tan alentador como hace unas horas y el partido se encuentra en serios riesgos de llevarse a cabo.

Así luce el campo de juego en Orlando

Así está el estadio de Orlando City a poco más de una hora para Inglaterra-Costa Rica… 🌧️⚠️ pic.twitter.com/8Q2MrOtbqO — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 10, 2026

Publicidad

Las normativas señalan que, al momento de detectarse una actividad eléctrica, el campo de juego debe ser despejado y también las gradas. A partir de allí, comienza un contador de 30 minutos en los que se aguarda que ningún rayo aparezca nuevamente. Si la naturaleza no cumple, a pesar de que hayan transcurrido, por ejemplo, 29 de esos 30 minutos mencionados, la cuenta se reincia.

En esta caso, las tormentas también ocasionaron una notoria inundación en el campo de juego, por lo que las condiciones de disputar un encuentro no estaban dadas. En ese sentido, se esperará para determinar si el clima acompaña en los próximos momentos o si el encuentro queda en el anecdotario.

En síntesis

El partido entre Inglaterra y Costa Rica se retrasó por condiciones climáticas adversas.

se retrasó por condiciones climáticas adversas. El inicio del juego se reprogramó para las 10pm hora del Reino Unido .

. Las tormentas eléctricas e inundaciones en el campo de juego causaron la demora.