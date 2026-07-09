¿Por qué solo hay un partido del Mundial 2026 HOY jueves 9 de julio?

La Copa del Mundo 2026 vuelve al ruedo este jueves 9 de julio tras un día de descanso. Francia y Marruecos se ven las caras desde las 14:00 hs (centro de México) en Boston por los cuartos de final y será el único partido a lo largo de la jornada.
Les Bleus avanzaron a esta fase luego de superar por la mínima a Paraguay, mientras que Los Leones del Atlas accedieron a los cuartos de final tras golear por 3-0 a Canadá, uno de los anfitriones de este Mundial.
¿Por qué se juega un solo partido del Mundial 2026 HOY jueves 9 de julio?
La razón por la que Francia vs. Marruecos será el único partido del día jueves 9 de julio tiene que ver con que solamente quedan ocho equipos en carrera y la FIFA dosifica los pocos partidos que le quedan al Mundial en distintos días.
Esto mismo sucederá mañana viernes 10 de julio, día en el que únicamente se jugará el partido entre España y Bélgica. Ya el sábado sí habrá dos encuentros: Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza.
Así sigue el calendario del Mundial 2026
- Jueves 9 de julio: Francia vs. Marruecos
- Viernes 10 de julio: España vs. Bélgica
- Sábado 11 de julio: Noruega vs. Inglaterra | Argentina vs. Suiza
- Martes 14 de julio: Primera semifinal
- Miércoles 15 de julio: Segunda semifinal
- Domingo 19 de julio: Final
Dónde ver EN VIVO Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026: TV y streaming online
En síntesis
- Francia y Marruecos juegan hoy los cuartos de final del Mundial 2026 en Boston.
- Se disputa un solo partido este jueves porque la FIFA dosifica los encuentros restantes.
- El calendario incluye España vs. Bélgica el viernes y dos partidos más el sábado.