Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Brasil vs. Haití según la IA

La Verdeamarela y Los Granaderos se enfrentan por la segunda jornada del Grupo C y los comandados por Carlo Ancelotti parten como favoritos.

Brasil y Haití juegan este vierens desde las 18:30 (CDMX) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Este es un cruce tan importante como accesible para la Verdeamarela con vistas a acomodarse en el Grupo C del Mundial 2026 tras el empate con Marruecos en el debut.

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La lectura previa es bastante directa: Brasil parte un escalón por encima por jerarquía, contexto y proyecciones ofensivas. Aun así, su debut no fue arrasador y del otro lado hay un rival que compitió más de lo que dice el resultado de su primer encuentro ante Escocia. Con ese panorama, la IA proyecta un marcador exacto favorable a Brasil.

¿Qué dijo la IA sobre Brasil vs. Haití en el Mundial 2026?

“Mi pronóstico para este partido es: Brasil 3-0 Haití”, contestó la Inteligencia Artificial tras ser consultado por Bolavip por el pronóstico exacto del duelo correspondiente a la Jornada 2 del Grupo C de la Copa del Mundo 2026.

Vinicius marcó para Brasil en el primer partido ante Marruecos (Getty Images)

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La proyección apunta a una victoria brasileña con un margen claro, sostenida por el favoritismo previo, el peso ofensivo de sus nombres más determinantes y la expectativa de que Haití pase buena parte del encuentro defendiendo cerca de su portería. Vinicius Junior y Raphinha concentran las señales más fuertes para desequilibrar el partido.

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Brasil sobre Haití

Favoritismo muy marcado: los análisis previos marcan una superioridad notable de Brasill. La expectativa general del cruce apunta a varios goles, una señal que acompaña la idea de dominio brasileño.

los análisis previos marcan una superioridad notable de Brasill. La expectativa general del cruce apunta a varios goles, una señal que acompaña la idea de dominio brasileño. Proyección ofensiva brasileña: las señales más fuertes del evento están del lado de Vinicius Junior , con 0.79 goles proyectados y 1.93 tiros a portería; Raphinha , con 0.69 goles proyectados, 4.01 tiros y 1.76 a portería. Como apoyo adicional, Brasil abrió el torneo con 1.51 xG, por encima del 1.11 xG de Haití en una muestra todavía corta.

las señales más fuertes del evento están del lado de , con 0.79 goles proyectados y 1.93 tiros a portería; , con 0.69 goles proyectados, 4.01 tiros y 1.76 a portería. Como apoyo adicional, Brasil abrió el torneo con 1.51 xG, por encima del 1.11 xG de Haití en una muestra todavía corta. Volumen esperado sobre la portería haitiana: Johny Placide aparece con 5.58 atajadas proyectadas y 3.36 goles recibidos, un dato que empuja con fuerza la idea de una noche de mucha exigencia para el portero haitiano. Si ese escenario se cumple, el partido debería jugarse durante largos tramos cerca del área de Haití.

Cómo llegan Brasil y Haití al partido

Brasil llega a esta segunda fecha con cinco días completos de descanso tras el 1-1 ante Marruecos. En sus partidos recientes también mostró señales positivas, con triunfos sobre Egipto por 2-1 y Panamá por 6-2, resultados que ayudan a sostener la idea de un equipo con herramientas de sobra para corregir lo que dejó pendiente en su debut mundialista.

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Haití también se presenta con cinco días completos de descanso, así que no hay una diferencia marcada en lo físico. Su derrota ante Escocia fue ajustada en el marcador y bastante más competitiva en el desarrollo: además de sus 15 remates, tuvo a Jean Bellegarde, Frantzdy Pierrot y Ruben Providence como focos activos con tres intentos cada uno. Bellegarde, además, fue el único haitiano con dos centros precisos en ese partido.

Hannes Delcroix también dejó una señal interesante para entender la resistencia haitiana: completó 66 pases acertados frente a Escocia, la mayor cifra de un futbolista de Haití en un partido de Copa del Mundo. A eso se suma la baja reportada de Duckens Nazon como contexto secundario. Hay argumentos para pensar que Haití puede competir por momentos, pero el escenario general sigue favoreciendo claramente a Brasil.

En síntesis

18:30 (CDMX) es la hora del partido entre Brasil y Haití en Filadelfia .

es la hora del partido entre y en . Brasil 3-0 Haití es el marcador exacto proyectado por la Inteligencia Artificial .

es el marcador exacto proyectado por la . Vinicius Junior tiene 0.79 goles proyectados para Brasil tras empatar 1-1 con Marruecos.