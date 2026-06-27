Predicción del Jordania vs Argentina de hoy

Jordania y Argentina cierran el Grupo J del Mundial 2026 con realidades muy distintas. La proyección marca un claro favoritismo albiceleste, pero en un escenario de triunfo controlado, no de goleada.

El partido se juega hoy, sábado 27 de junio de 2026, a las 20:00 horas (CDMX) en el AT&T Stadium de Arlington. Argentina llega como líder del grupo con 6 puntos, 5 goles a favor y 0 en contra, mientras que Jordania aparece en el cuarto puesto con 0 puntos, 2 tantos convertidos y 5 recibidos en sus dos primeras presentaciones.

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La previa también trae un matiz importante del lado argentino. Según AP, Lionel Messi no arrancaría como titular en este cierre de fase de grupos, una señal de posible dosificación de cargas que baja un poco la expectativa de goleada. A eso se suma que Cristian Romero llega entre algodones por una molestia en la rodilla y distintos reportes lo ponen fuera o muy en duda para este compromiso.

Ante este escenario, en Bolavip consultamos a la IA para proyectar un marcador exacto y la lectura fue clara: Argentina parte como favorita para ganar con comodidad, pero sin un margen desbordado.

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Argentina sobre Jordania

Mejor momento reciente de Argentina: La Albiceleste llega con cinco victorias al hilo , una diferencia marcada frente a una Jordania que no ganó en sus últimos cinco partidos y acumula 1 empate y 4 derrotas . En este mismo Mundial, el contraste también pesa: Argentina venció 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria , mientras que Jordania cayó 1-3 ante Austria y 1-2 frente a Argelia .

La Albiceleste llega con , una diferencia marcada frente a una que no ganó en sus últimos cinco partidos y acumula . En este mismo Mundial, el contraste también pesa: venció y , mientras que cayó y . Contexto del grupo mucho más favorable para Argentina: El equipo de Lionel Scaloni lidera el Grupo J con 6 de 6 puntos , una diferencia de goles de +5 y el boleto a la fase final prácticamente en la bolsa. Del otro lado, Jordania llega última con 0 puntos y un margen de maniobra nulo. La distancia entre uno y otro también aparece en la solidez con la que cada selección transitó sus dos primeras jornadas.

El equipo de Lionel Scaloni lidera el con , una diferencia de goles de y el boleto a la fase final prácticamente en la bolsa. Del otro lado, llega última con y un margen de maniobra nulo. La distancia entre uno y otro también aparece en la solidez con la que cada selección transitó sus dos primeras jornadas. La lectura del partido también favorece a la Albiceleste, aunque con margen prudente: Argentina suma 5 goles anotados y 0 recibidos en el torneo, mientras que Jordania marcó en sus dos partidos, pero también recibió 5 tantos en 2 juegos. Las estadísticas refuerzan esa ventaja: ante Argelia, Argentina registró 9 tiros, 6 al arco y 1.128 xG; contra Austria, firmó 12 tiros, 3 al arco y 1.825 xG. Jordania, en cambio, dejó 11 tiros, 4 al arco y 0.957 xG frente a Austria, y 8 tiros, 4 al arco y 0.563 xG ante Argelia. Aun así, la posible suplencia inicial de Messi y la situación física de Romero ayudan a sostener una proyección de triunfo controlado, no necesariamente aplastante.

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¿Qué dijo la IA sobre Jordania vs. Argentina en el Mundial 2026?

“Mi pronóstico para este partido es: Jordania 0-2 Argentina”.

El 0-2 proyecta una victoria argentina con control del partido, más apoyada en su orden y su buen momento que en un vendaval ofensivo. El liderato del grupo, el 5-0 acumulado en goles y la racha de cinco triunfos consecutivos sostienen esa superioridad.

Eso no significa que Jordania llegue sin argumentos para competir por momentos. Ya encontró el gol en sus dos presentaciones del grupo y puede incomodar en algunos tramos, pero la diferencia de jerarquía, la solidez defensiva y el contexto competitivo siguen inclinando la balanza hacia Argentina.

En síntesis

Argentina y Jordania se enfrentarán hoy a las 20:00 horas (CDMX) en el AT&T Stadium por el cierre del Grupo J.

se enfrentarán hoy a las 20:00 horas (CDMX) en el AT&T Stadium por el cierre del Grupo J. El astro Lionel Messi no arrancaría como titular debido a una dosificación de cargas físicas.

no arrancaría como titular debido a una dosificación de cargas físicas. La inteligencia artificial pronostica una victoria albiceleste sin complicaciones con un marcador exacto de Jordania 0-2 Argentina.