Predicción del Panamá vs Croacia hoy

Panamá y Croacia se enfrentan hoy, martes 23 de junio de 2026, por la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026, en un cruce de alta presión para dos selecciones que todavía no suman. La lectura previa deja a Croacia un paso por delante, aunque bajo una lógica de favoritismo moderado.

Panamá vs. Croacia se juega a las 17:00 (CDMX) en el Toronto Stadium con los dos equipos obligados a reaccionar tras perder en su estreno en el Mundial 2026. Panamá llega como 3º del Grupo L con 0 puntos después del 0-1 ante Ghana, mientras que Croacia aparece 4º con 0 unidades tras el 2-4 frente a Inglaterra.

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Con ese contexto, el pronóstico apoyado en inteligencia artificial apunta a un partido cerrado y de margen corto. Croacia parte como favorito moderado por la pegada que dejó en su debut y por su mayor jerarquía individual, pero no en un escenario de goleada. El marcador exacto que mejor encaja con esta lectura es Panamá 1-2 Croacia.

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Croacia sobre Panamá

Contexto del Grupo L: el partido está programado para hoy, martes 23 de junio de 2026 a las 17:00 (CDMX) en el Toronto Stadium y enfrenta a dos selecciones que llegan sin puntos tras perder en su debut. Panamá es 3º y Croacia 4º , así que el cruce es clave para mantener opciones de avanzar.

el partido está programado para en el y enfrenta a dos selecciones que llegan sin puntos tras perder en su debut. es y , así que el cruce es clave para mantener opciones de avanzar. Mejor producción ofensiva croata: Croacia cayó 2-4 ante Inglaterra , pero al menos mostró gol en su estreno; Panamá perdió 0-1 ante Ghana y se fue en blanco. Esa diferencia sostiene un favoritismo moderado para los europeos, más cerca de un partido trabajado que de una goleada.

cayó , pero al menos mostró gol en su estreno; perdió y se fue en blanco. Esa diferencia sostiene un favoritismo moderado para los europeos, más cerca de un partido trabajado que de una goleada. Baja sensible en Panamá y mayor jerarquía rival: Thomas Christiansen confirmó que Adalberto Carrasquilla no estará disponible y explicó que hubo un retroceso en su recuperación. Del otro lado, Croacia llega sin bajas confirmadas y con más peso individual para inclinar un duelo cerrado.

¿Qué dijo la IA sobre Panamá vs. Croacia en el Mundial 2026?

“Mi pronóstico para este partido es: Panamá 1-2 Croacia”

La proyección para esta previa apunta a una victoria croata trabajada, no a un trámite sencillo ni a un resultado inevitable. El contexto del grupo empuja a un partido tenso porque ambos llegan presionados, pero Croacia dejó una mejor imagen en ataque al marcarle dos veces a Inglaterra, mientras que Panamá no pudo convertir frente a Ghana.

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El respaldo del pronóstico sale de señales bastante visibles. Croacia aparece como favorito moderado en la previa y concentra más peso ofensivo con nombres como Ivan Perisic, Luka Modric y Martin Baturina. Del lado panameño, el arsenal luce más limitado y Cecilio Waterman aparece como una de las referencias más claras para buscar ese gol que llevaría el partido al 1-2.

Aun así, eso no significa que Panamá quede condenado a un rol pasivo. Christiansen fue claro al marcar la ruta competitiva de su equipo: necesita orden, disciplina, concentración y aprovechar las ocasiones que genere. Ese matiz ayuda a sostener un marcador apretado, con opciones reales de resistencia panameña, pero todavía inclinado hacia una victoria de Croacia por la mínima diferencia.

Cómo llegan Panamá y Croacia al partido

Panamá aterriza en esta segunda fecha después del 0-1 ante Ghana, ubicado 3º del grupo con 0 puntos y con una baja confirmada de mucho peso: Adalberto Carrasquilla no estará disponible, según confirmó Thomas Christiansen, luego de un retroceso en su recuperación. La selección canalera realizó su último entrenamiento en el Centennial Park de Toronto y el mensaje interno pasa por competir con orgullo y seguir con vida en el grupo. Alberto Quintero ya anunció que este Mundial será el cierre de su carrera con la selección tras 19 años. En sus últimos cinco partidos, Panamá registra 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

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Croacia llega tras el 2-4 ante Inglaterra, como 4º del grupo con 0 puntos, sin bajas reportadas y con una base reciente de 2 victorias y 3 derrotas en sus últimos cinco compromisos. La derrota del debut dejó grietas defensivas, pero al mismo tiempo mostró una capacidad de respuesta ofensiva que hoy lo coloca mejor perfilado para este cruce. Por eso, la lectura previa lo sostiene como el equipo de mayor jerarquía individual y el favorito moderado para sacar un resultado clave, aunque dentro de un partido de presión alta y margen corto.

En síntesis