Gilberto Mora con oportunidad para ir a la Premier League

Después del partido entre México y Ecuador, Gilberto Mora se puso en la mira de todo el Mundo y es que con sus 17 años pudo imponerse a jugadores que actualmente están en equipos de la Premier League. Por lo que ahora le llegaría su oportunidad.

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¿Gilberto Mora al Liverpool?

Justo este domingo el cuadro nacional se enfrentará a Inglaterra en los Octavos de Final y uno de los nombres que salió a relucir fue precisamente el del mexicano como una posibilidad para el Liverpool y es que su oportunidad estaría más cerca de lo esperado.

De acuerdo con Telegraaf habrían enviado ojeadores del plantel inglés para este enfrentamiento en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) y no solamente para que puedan analizar sus jugadas, sino ya con las intenciones de analizar su futuro.

La fuente menciona que estarían intentando hacer acercamientos para conocer su situación y poder negociar. Aunque hay que esperar que cumpla los 18 años, por lo que hasta el 14 de octubre del 2026 tendrán que esperar para poder negociar algo concreto.

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En síntesis