Takefusa Kubo enciende las alarmas para el Túnez vs Japón

Este domingo se llevó a cabo el partido entre Países Bajos y Japón, lamentablemente después de una jugada deslumbrante de Takefusa Kubo, el jugador japonés salió del campo luego de que tuviera un choque con Denzel Dumfries que le causó una molestia en la rodilla derecha, por lo que abandonó el encuentro al minuto 75.

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Kubo enciende alarmas en Japón

Esto encendió las alarmas en el debut del conjunto japonés, ya que el próximo juego se medirán ante Túnez y Kubo podría perderse el encuentro. Y es que al término del partido, el jugador abandonó el estadio en una silla de ruedas dando muestra de que en realidad sí sufrió una lesión e incluso sus palabras dejaron mucho qué desear.

Fue en una entrevista rápida que tuvo con DAZN Fútbol donde cuestionaron al futbolista sobre su molestia preguntándole si estaba bien, por lo que respondió: “Sí, no sé la verdad, no sé la verdad (la gravedad). Yo creo que me engancharon de todos lados”, por lo que la periodista insiste preguntándole si pueden estar tranquilos y dice: “Yo creo que sí, ya veremos”.

🗣️ Kubo, sobre su posible lesión tras el partido frente a Países Bajos 🤕🇯🇵



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¿Qué le pasó a Kubo?

Lamentablemente, después de la imagen que se mostró al salir del inmueble y que era ayudado en la silla de ruedas, el periodista Alberto Fernández da a conocer que es posible que tenga un esguince en la rodilla derecha, pero hasta el momento no se ha confirmado su situación respecto a la lesión y si se perderá el próximo juego.

¿Cuánto tardaría en recuperarse?

Este tipo de lesiones a espera de sus exámenes médicos, pueden tardar de entre 2 a 4 semanas en el caso más leve, ya que los ligamentos están estirados, pero no hay desgarre. Si hay fisura de las fibras del ligamento tardaría de 4 a 8 semanas, pero si llegara a haber una rotura del ligamento serían mínimo 6 meses fuera, por lo que se perdería el Mundial.

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¿Podrían reemplazarlo?

En caso de que la lesión en la rodilla sea grave, se perdería lo que queda de la competencia. Lamentablemente si la Selección de Japón pierde a Kubo, por las reglas de la FIFA ya no se puede sustituir por otro jugador que no estuviera entre los 26 convocados, eso sólo se podría hacer antes de que jugaran su primer partido del Mundial.

En síntesis