Qué partidos se juegan HOY lunes 8 de septiembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Restan exactamente 277 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY lunes 8 de septiembre es una jornada en la que continúa la disputa de los 30 boletos restantes para dar el presente.

Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):

Croacia vs. Montenegro / 12:45 horas

Kosovo vs. Suecia / 12:45 horas

Suiza vs. Eslovenia / 12:45 horas

Bielorrusia vs. Escocia / 12:45 horas

Gibraltar vs. Islas Feroe / 12:45 horas

Grecia vs. Dinamarca / 12:45 horas

Israel vs. Italia / 12:45 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias CAF (África):

Zambia vs. Marruecos / 7:00 horas

Mozambique vs. Botsuana / 7:00 horas

Guinea Ecuatorial vs. Túnez / 7:00 horas

Guinea-Bisáu vs. Yibuti / 10:00 horas

Guinea vs. Argelia / 10:00 horas

Uganda vs. Somalia / 10:00 horas

Malawi vs. Liberia / 10:00 horas

Madagascar vs. Chad / 10:00 horas

Libia vs. Esuatini / 13:00 horas

Ghana vs. Mali / 13:00 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias CONCACAF (Norte, Centroamérica y Caribe):

El Salvador vs. Surinam / 18:30 horas

Panamá vs. Guatemala / 19:30 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

