Qué partidos se juegan HOY lunes 8 de septiembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Sin actividad en Asia, Sudamérica y Oceanía, continentes como Norte y Centroamérica, Europa y África ponen en juego boletos al torneo.

Por Agustín Zabaleta

Ya hay 16 países con boleto asegurado y restan por confirmarse 32 lugares para la Copa del Mundo 2026
Ya hay 16 países con boleto asegurado y restan por confirmarse 32 lugares para la Copa del Mundo 2026

Restan exactamente 277 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY lunes 8 de septiembre es una jornada en la que continúa la disputa de los 30 boletos restantes para dar el presente.

¿Qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026?

Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):

  • Croacia vs. Montenegro / 12:45 horas
  • Kosovo vs. Suecia / 12:45 horas
  • Suiza vs. Eslovenia / 12:45 horas
  • Bielorrusia vs. Escocia / 12:45 horas
  • Gibraltar vs. Islas Feroe / 12:45 horas
  • Grecia vs. Dinamarca / 12:45 horas
  • Israel vs. Italia / 12:45 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias CAF (África):

  • Zambia vs. Marruecos / 7:00 horas
  • Mozambique vs. Botsuana / 7:00 horas
  • Guinea Ecuatorial vs. Túnez / 7:00 horas
  • Guinea-Bisáu vs. Yibuti / 10:00 horas
  • Guinea vs. Argelia / 10:00 horas
  • Uganda vs. Somalia / 10:00 horas
  • Malawi vs. Liberia / 10:00 horas
  • Madagascar vs. Chad / 10:00 horas
  • Libia vs. Esuatini / 13:00 horas
  • Ghana vs. Mali / 13:00 horas
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias CONCACAF (Norte, Centroamérica y Caribe):

  • El Salvador vs. Surinam / 18:30 horas
  • Panamá vs. Guatemala / 19:30 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

¿Lionel Messi jugará el Mundial 2026? Su inesperado mensaje que genera incertidumbre

¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?

  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá
  • Japón
  • Nueva Zelanda
  • Irán
  • Argentina
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Australia
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay
  • Marruecos
  • Túnez
Agustín Zabaleta
