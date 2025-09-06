Se revelaron primeros vistazos al esférico que se utilizaría para la edición del certamen internacional de selecciones del próximo año.

La edición 2026 de la Copa del Mundo está cada vez más cerca y quedan apenas 9 meses para el puntapié inicial del certamen internacional de selecciones más importante. En el Estadio Azteca, la Selección Mexicana tendrá el orgullo de inaugurar el torneo el próximo 11 de junio.

Los preparativos de los tres organizadores se van apuntalando y, junto a la FIFA, todos trabajan para que el certamen que será por primera vez con 48 selecciones y en tres nacionales sea de la mejor manera. Ahora, hace apenas unos días se filtró una parte central del evento.

Y es que el sitio especializado sobre playeras y filtraciones del mundo del futbol, Footy Headlines, reveló lo que sería ni más ni menos el diseño del balón que se usará en el torneo, confeccionado de la mano de Adidas. La misma estará compuesta por 4 paneles que recuerdan al diseño del usado para Brasil 2014.

El diseño de lo que sería el balón del Mundial 2026. [Foto: Footy Headlines]

En cuanto al diseño, los colores rojo, verde y azul están llenos de patrones dinámicos inspirados en los países anfitriones, en Canadá, México y Estados Unidos, respectivamente. El logotipo de la marca alemana está en blanco sobre una sección roja, mientras que el logotipo del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA aparece sobre una sección azul.

Por otro lado, el nombre “Trionda” está impreso en una de las áreas gráficas verdes. El nombre alude a los tres países anfitriones. A falta de confirmación de FIFA, “Tri” sería por los las tres naciones organizadoras, mientras que “Onda” significa “ola” en español y portugués.

¿Cuándo sale a la venta el balón oficial del Mundial 2026 y cuánto costará?

De acuerdo a la información del sitio anteriormente mencionado, el balón de la Copa del Mundo 2026 se lanzaría en octubre o noviembre de este 2025. Se vendería por 170 dólares al público. De momento el ente madre del futbol mundial no ha dado indicios de su presentación.