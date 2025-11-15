Restan exactamente 208 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY sábado 15 de noviembre es una jornada clave para que continúe la disputa de los 18 boletos restantes para dar el presente.

Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):

Kazajistán vs. Bélgica / 08:00 horas

Georgia vs. España / 11:00 horas

Turquía vs. Bulgaria / 11:00 horas

Liechtenstein vs. Gales / 11:00 horas

Chipre vs. Austria / 11:00 horas

Eslovenia vs. Kosovo / 13:45 horas

Suiza vs. Suecia / 13:45 horas

Dinamarca vs. Bielorrusia / 13:45 horas

Grecia vs. Escocia / 13:45 horas

Bosnia vs. Rumania / 13:45 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Amistosos por el mundo

Rusia vs. Chile / 09:00 horas

Brasil vs. Senegal / 10:00 horas

Estados Unidos vs. Paraguay / 16:00 horas

Colombia vs. Nueva Zelanda / 18:30 horas

México vs. Uruguay / 19:00 horas

¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?

México vuelve a jugar este sábado (Getty Images)