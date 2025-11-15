Es tendencia:
Qué partidos se juegan HOY sábado 15 de noviembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Este sábado 15 de noviembre solo hay actividad en Europa, más allá de distintos amistosos como por ejemplo el de México ante Uruguay.

Por Patricio Hechem

El trofeo del Mundial 2026.
© Getty ImagesEl trofeo del Mundial 2026.

Restan exactamente 208 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY sábado 15 de noviembre es una jornada clave para que continúe la disputa de los 18 boletos restantes para dar el presente.

+ Hoy la jornada de eliminatorias está que arde. Descubre los conceptos básicos sobre las apuestas de futbol para analizar mejor los próximos partidos de la competencia.

Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):

  • Kazajistán vs. Bélgica / 08:00 horas
  • Georgia vs. España / 11:00 horas
  • Turquía vs. Bulgaria / 11:00 horas
  • Liechtenstein vs. Gales / 11:00 horas
  • Chipre vs. Austria / 11:00 horas
  • Eslovenia vs. Kosovo / 13:45 horas
  • Suiza vs. Suecia / 13:45 horas
  • Dinamarca vs. Bielorrusia / 13:45 horas
  • Grecia vs. Escocia / 13:45 horas
  • Bosnia vs. Rumania / 13:45 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Amistosos por el mundo

  • Rusia vs. Chile / 09:00 horas
  • Brasil vs. Senegal / 10:00 horas
  • Estados Unidos vs. Paraguay / 16:00 horas
  • Colombia vs. Nueva Zelanda / 18:30 horas
  • México vs. Uruguay / 19:00 horas


¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?

México vuelve a jugar este sábado (Getty Images)

México vuelve a jugar este sábado (Getty Images)

  • México (país anfitrión)
  • Estados Unidos (país anfitrión)
  • Canadá (país anfitrión)
  • Argentina
  • Corea del Sur
  • Irán
  • Japón
  • Jordania (debut)
  • Nueva Zelanda
  • Uzbekistán (debut)
  • Australia
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay
  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde
  • Sudáfrica
  • Qatar
  • Inglaterra
  • Arabia Saudita
  • Costa de Marfil
  • Senegal
  • Francia
  • Croacia
patricio hechem
Patricio Hechem
