Restan exactamente 208 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY sábado 15 de noviembre es una jornada clave para que continúe la disputa de los 18 boletos restantes para dar el presente.
+ Hoy la jornada de eliminatorias está que arde. Descubre los conceptos básicos sobre las apuestas de futbol para analizar mejor los próximos partidos de la competencia.
Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):
- Kazajistán vs. Bélgica / 08:00 horas
- Georgia vs. España / 11:00 horas
- Turquía vs. Bulgaria / 11:00 horas
- Liechtenstein vs. Gales / 11:00 horas
- Chipre vs. Austria / 11:00 horas
- Eslovenia vs. Kosovo / 13:45 horas
- Suiza vs. Suecia / 13:45 horas
- Dinamarca vs. Bielorrusia / 13:45 horas
- Grecia vs. Escocia / 13:45 horas
- Bosnia vs. Rumania / 13:45 horas
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México
Amistosos por el mundo
- Rusia vs. Chile / 09:00 horas
- Brasil vs. Senegal / 10:00 horas
- Estados Unidos vs. Paraguay / 16:00 horas
- Colombia vs. Nueva Zelanda / 18:30 horas
- México vs. Uruguay / 19:00 horas
ver también
¡No será Argentina! La IA predijo el campeón del Mundial 2026 y anticipó un ganador nuevo
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México
¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?
México vuelve a jugar este sábado (Getty Images)
- México (país anfitrión)
- Estados Unidos (país anfitrión)
- Canadá (país anfitrión)
- Argentina
- Corea del Sur
- Irán
- Japón
- Jordania (debut)
- Nueva Zelanda
- Uzbekistán (debut)
- Australia
- Brasil
- Ecuador
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde
- Sudáfrica
- Qatar
- Inglaterra
- Arabia Saudita
- Costa de Marfil
- Senegal
- Francia
- Croacia