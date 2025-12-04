Toluca no vivió su mejor noche en el Gigante de Acero este miércoles, en la ida de las semifinales del Torneo Apertura 2025. Los Diablos Rojos terminaron perdiendo 1-0 ante Rayados de Monterrey y regresan a casa con la obligación de remontar si quieren volver a instalarse en la final del futbol mexicano.

A pesar de haber generado varias ocasiones de gol, el equipo choricero se marchó inconforme con el rendimiento mostrado ante los regios. Ahora, con el apoyo de su afición, buscarán revertir la serie en el Nemesio Díez y meterse en la definición del torneo.

En conferencia de prensa, Antonio Mohamed reveló quién fue el culpable de la derrota y eligió al arquero de Rayados que fue una de las figuras: Por último, el argentino señaló al responsable directo del resultado. “Está para eso, así que a Mochis le tengo un aprecio enorme. Lo conozco hace muchos años y, bueno, qué bueno que tuvo una actuación así. Mal para nosotros, bueno para él…”.

Además, se mostró tranquilo y valoró positivamente lo que dejó el duelo de ida. “Son partidos, a veces en los momentos de los partidos piden diferentes cosas. Entonces, la sensación que tenemos nosotros, que nos vamos con esas sensaciones, es muy buena, sabiendo que tenemos que jugar en nuestra cancha y bueno, lo que nos queda es ganar, ¿no? Se lo dije a los jugadores recién…”.

Luego completó su idea dejando una frase contundente. “Si me decían cuando empezaba el torneo que teníamos que cerrar en casa ganando uno a cero para llegar a la final, lo compraba a cualquier precio. Así que, bienvenido, está comprado ya. Así que veremos el partido en casa y trataremos de hacer la tarea nosotros”.

Mohamed también habló sobre la posibilidad de que Alexis Vega reaparezca en el duelo de vuelta. “No sabemos todavía. Vamos a esperar estos días. Tenemos tres días más para ver la evolución de Alexis. Así que, bueno, si está disponible, seguramente unos minutos lo podemos utilizar…”.

Y agregó que, pese a todo, el análisis es simple: “Así que el análisis de los resultados para mí siempre es justo. El que hace los goles gana. Pero bueno, hay un trámite del partido y nosotros nos sentimos cómodos, muy cómodos en el segundo tiempo y fuimos muy superiores al rival, pero bueno, no lo pudimos cristalizar”.

Mohamed confía en la localía

Finalmente, cerró confiando en que la historia puede cambiar en el Nemesio Díez. “Así que, pero bueno, quedan 90 minutos más. Así que esperemos nosotros hacer un partido como en el segundo tiempo, en donde tengamos la sensación de sentirnos cómodos en el partido. Y mayormente lo que fue los últimos 25 partidos en casa lo hemos jugado como nos sentimos cómodos. Y, bueno, esperemos que el sábado no sea la excepción”.

