Qué pasa si Ecuador gana, empata o pierde con Alemania por el Mundial 2026

Conoce los distintos escenarios a los que se enfrenta la Tri según el resultado que obtenga contra Die Mannschaft por la Jornada 3 del Grupo E.

Ecuador depende de sí mismo para clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026, pero no lo tendrá para nada fácil. La Tri no pudo ganar ninguno de sus dos primeros partidos del Grupo E y tampoco pudo marcar goles, pero este jueves tiene una última chance ante Alemania.

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¿Qué pasa si Ecuador le gana a Alemania?

Si la Tri vence a Alemania este jueves, clasificará a los 16avos de final del Mundial. Puede hacerlo como mejor tercero o incluso como segundo si Costa de Marfil pierde con Curazao, aunque esto último es más improbable.

Gonzalo Plata, atacante de la Selección de Ecuador (Getty Images)

¿Qué pasa si Ecuador empata con Alemania?

Si Ecuador iguala con Alemania quedará prácticamente eliminado. Por un lado, podría finalizar último en el Grupo E si Curazao le gana a Costa de Marfil. No obstante, aún quedando tercero es casi imposible que clasifique solamente con 2 puntos como uno de los mejores terceros. Dependería de una combinación de resultados matemáticos muy improbables.

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¿Qué pasa si Ecuador pierde con Alemania?

Una derrota ante Alemania deja a Ecuador automáticamente eliminado del Mundial 2026. Si bien en esta Copa del Mundo clasifican los ocho mejores terceros, un punto no lo bastaría a la Tri para entrar en ese grupo.

Sería la segunda eliminación consecutiva para Ecuador en fase de grupos luego de Qatar 2022. En aquella edición, el seleccionado sudamericano terminó tercero con 4 puntos, pero en esa Copa del Mundo no clasificaban los mejores terceros porque había solamente 32 equipos.

En síntesis

Mundial 2026: Ecuador clasifica a los 16avos si logra vencer a Alemania este jueves.

clasifica a los 16avos si logra vencer a este jueves. Eliminación directa: Una derrota ante Alemania deja a Ecuador automáticamente fuera del torneo.

Una derrota ante deja a automáticamente fuera del torneo. Qatar 2022: Ecuador fue eliminado en la fase de grupos tras sumar 4 puntos.