Conoce el panorama que afrontará esta tarde el equipo de Beccacece ante los de Aguirre.

La Selección de Ecuador se encontrará ante un marco hostil para afrontar los dieciseisavos de final este martes, cuando visite a México en Ciudad de México, la capital del país. El representativo de CONMEBOL cruzará a los de CONCACAF, en busca del boleto a octavos del Mundial 2026 que únicamente recibirá uno de los dos equipos rivales.

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Los dirigidos por Sebastián Beccacece tendrán a su favor el plus anímico reciente: vienen en ascenso en esta edición, con derrota-empate-victoria-clasificación, en ese orden. Mientras que México ganó sus tres partidos de fase de grupos y tiene esa tranquilidad de conocer el sabor del triunfo, Ecuador tiene ese hambre de gloria en subida.

¿Qué pasa si Ecuador pierde ante México por el Mundial 2026?

En caso de una derrota esta tarde ante el ‘Tri’, Ecuador quedará eliminado en 16avos de final de la Copa del Mundo. Al tratarse de encuentros de carácter eliminatorio, una caída te condena a no poder seguir avanzando en la competición. Así, es el único resultado que no lo dejaría con vida.

Ecuador quiere dar el batacazo en casa de México [foto: Getty]

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¿Qué pasa si Ecuador empata ante México por el Mundial 2026?

Si tras los noventa minutos iguala ante la Selección Mexicana, Ecuador irá a la prórroga en busca de marcar la diferencia. Si hay tablas consumado el tiempo regular, se disputará un alargue de tiempo minutos, dividido en dos partes de quince. En caso de seguir empatados tras la prórroga, se definirá en penales.

¿Qué pasa si Ecuador gana ante México por el Mundial 2026?

De lograr una victoria ante el equipo de Javier Aguirre, Ecuador clasificará a los octavos de final de esta Copa Mundial de la FIFA, eliminando a México en dieciseisavos. En ese escenario, el conjunto de Sebastián Beccacece pasaría de ronda y esperaría a saber si su siguiente rival será Inglaterra o RD Congo.

El camino de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026:

Resultado Instancia Goleadores Ecuador 0-1 Costa de Marfil Fase de grupos – fecha 1 – Ecuador 0-0 Curazao Fase de grupos – fecha 2 – Ecuador 2-1 Alemania Fase de grupos – fecha 3 Nilson Angulo

Gonzalo Plata Ecuador vs. México Dieciseisavos de final (A definir)