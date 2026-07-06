¿Por qué no juega Romelu Lukaku en Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026?

El delantero no fue elegido por el entrenador para jugar ante Estados Unidos y será suplente como en los partidos anteriores.

Estados Unidos y Bélgica protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 18:00 horas de la Ciudad de México en el Seattle Stadium y definirá cuál de las dos selecciones sigue con vida en la Copa del Mundo.

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Entre las mayores sorpresas de la alineación de Bélgica aparece la ausencia de Romelu Lukaku en el equipo titular. El experimentado delantero vuelve a comenzar el encuentro en el banco de suplentes por una decisión técnica del entrenador, que prefirió iniciar con otro tridente ofensivo.

No es la primera vez que ocurre en este Mundial 2026. Lukaku ha comenzado como suplente en los últimos compromisos de Bélgica y luego ingresó durante el segundo tiempo. De hecho, frente a Senegal entró desde el banco y marcó uno de los goles que permitió la remontada y la clasificación de su selección.

El cuerpo técnico considera que el delantero puede ser una pieza determinante con el partido en marcha, aprovechando el desgaste de la defensa rival. Por eso, una vez más, el goleador esperará su oportunidad entre los relevos antes de intentar cambiar la historia del encuentro.

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Formación de Bélgica para jugar con Estados Unidos

Thibaut Courtois

Brandon Mechele

Maxim De Cuyper

Timothy Castagne

Nathan Ngoy

Youri Tielemans

Nicolas Raskin

Amadou Onana

Leandro Trossard

Dodi Lukebakio

Charles De Ketelaere

En sintesis