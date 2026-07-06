¿Por qué no juega Jeremy Doku en Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026?

El DT de Bélgica sorprendió con el equipo titular tras dejar fuera a Jeremy Doku para el duelo ante Estados Unidos.

Bélgica se mide ante Estados Unidos por los octavos de final del Mundial 2026 en un encuentro que comenzará a las 18:00 horas de la Ciudad de México. El seleccionado que consiga quedarse con la victoria avanzará a la próxima ronda y seguirá soñando con levantar la Copa del Mundo.

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Además, el ganador de esta llave ya conoce a su próximo rival: será España, que dio uno de los golpes del Mundial 2026 al eliminar a Portugal con un triunfo por 1-0 en un final dramático que terminó con el sueño de Cristiano Ronaldo.

La noticia que generó sorpresa en la previa fue la decisión del entrenador belga de dejar afuera del equipo inicial a Jeremy Doku. El extremo del Manchester City, uno de los jugadores con más desequilibrio individual del plantel, no aparece desde el arranque por una determinación futbolística del cuerpo técnico, que apostó por otras alternativas para este compromiso.

La ausencia del atacante llamó especialmente la atención porque Doku suele ser una de las principales armas ofensivas de Bélgica gracias a su velocidad, sus regates y su capacidad para romper defensas en el uno contra uno. Sin embargo, el entrenador eligió modificar la propuesta y guardó al futbolista como una posible opción para la segunda parte.

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De Bruyne y Lukaku también suplentes

El cuerpo técnico belga realizó una apuesta que sorprendió a muchos aficionados al no colocar a Jeremy Doku entre los titulares, pero también dejó fuera a dos históricos como Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne, quiénes también esperarán en el banco.

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