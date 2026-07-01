Qué pasa si Estados unidos pierde, gana o empata

La Selección de Estados Unidos disputará este miércoles su partido de los dieciseisavos de Final del Mundial en busca de conseguir su pase a los octavos. La escuadra de Mauricio Pochettino es la única que falta para que los tres anfitriones de esta Copa del Mundo estén en la siguiente ronda, por lo que quieren su boleto ante Bosnia y Herzegovina.

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En este duelo los de las Barras y las Estrellas son los principales favoritos para este encuentro por lo que demostraron en la fase de grupos, pese a la derrota en su último juego. Pero Bosnia ha dado sorpresas desde que llegó al Mundial eliminando a Italia, por lo que también es un duro contendiente que no lo dejará fácil para los estadounidenses.

¿Qué pasa si gana Estados Unidos?

Una victoria del cuadro estadounidense representa su clasificación a la siguiente ronda de los octavos de final. Es por ello, que es uno de los resultados que más le conviene en este encuentro. Después de no haber estado en la Copa del Mundo de Qatar 2022, esta oportunidad es única y deben salir a buscar este triunfo ante Bosnia.

¿Qué pasa si empata Estados Unidos?

El tema aquí es que un empate de los de las Barras y las Estrellas ante Bosnia en los primeros 90 minutos mandaría el encuentro a los tiempos extra, por lo que de mantenerse el marcador en los próximos 30 minutos se irían a la tanda de penales para conseguir el marcador. Aunque es un resultado bueno, podría complicarse en los penales.

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¿Qué pasa si Estados Unidos pierde?

Quizá es este el marcador que no esperan los de Pochettino, ya que con un resultado adverso le permitiría a Bosnia clasificar a los octavos de final y ellos, siendo los anfitriones, quedarían eliminados en la ronda de dieciseisavos. Esto sería un fracaso para los estadounidenses, tomando en cuenta que Canadá y México ya clasificaron.

En síntesis