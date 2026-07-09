Qué pasa si Francia gana, empata o pierde ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026

Francia enfrenta a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 con el objetivo de avanzar a las semifinales. Qué necesita el equipo de Didier Deschamps para seguir en carrera y qué sucede si empata o pierde ante el seleccionado africano.

Francia afronta un partido decisivo frente a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Didier Deschamps buscará meterse entre los cuatro mejores del torneo y seguir firme en su objetivo de conquistar una nueva Copa del Mundo.

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El encuentro se disputará en el Gillette Stadium de Boston (Foxborough), Estados Unidos desde las 14:00 hs. Los europeos son favoritos, mientras que el equipo africano intentará dar uno de los grandes batacazos en el torneo internacional.

A continuación, los distintos escenarios para Francia en este compromiso vital en el que buscará seguir haciendo historia, clasificando a unas semifinales por tercer torneo consecutivo.

¿Qué pasa si Francia le gana a Marruecos?

Si Francia derrota a Marruecos, clasificará a las semifinales del Mundial 2026. El pase puede conseguirlo si gana durante los 90 minutos reglamentarios, en el tiempo suplementario o mediante una definición por penales.

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¿Qué pasa si Francia empata con Marruecos?

Si el partido termina empatado al cabo de los 90 minutos, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si la igualdad persiste tras los 120 minutos, el semifinalista se definirá mediante una tanda de penales.

¿Qué pasa si Francia pierde con Marruecos?

Si Francia pierde ante Marruecos, quedará eliminada del Mundial 2026, ya sea si la derrota se produce en los 90 minutos, en el tiempo suplementario o en la definición por penales. De esta manera, el único resultado que le sirve a Francia para avanzar a las semifinales es ganar.

En sintesis

Francia enfrentará a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026.

enfrentará a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro internacional se disputará en el Gillette Stadium de Boston.

de Boston. El entrenador Didier Deschamps buscará clasificar a Francia a las semifinales.