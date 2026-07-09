Qué resultado necesita Francia vs. Marruecos para jugar las semifinales del Mundial 2026

Francia enfrenta a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 con la obligación de conseguir un triunfo para seguir en carrera. Todos los escenarios posibles y qué ocurre si el partido termina empatado en los 90 minutos.

Francia afronta un compromiso decisivo este jueves cuando se mida con Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. El seleccionado europeo intentará mantener vivo su sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo y continuar con una campaña que lo tiene entre los principales favoritos del certamen.

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El equipo dirigido por Didier Deschamps llega a esta instancia con la intención de volver a instalarse entre los cuatro mejores del torneo. Con un plantel repleto de figuras y experiencia en este tipo de encuentros, los franceses saben que no tienen margen de error si quieren seguir avanzando.

Del otro lado estará una selección marroquí que volvió a sorprender en la máxima cita del fútbol. Tras eliminar con autoridad a Canadá en los octavos de final, el conjunto africano buscará repetir la histórica actuación de Qatar 2022 y dar otro golpe frente a una de las potencias del campeonato.

El resultado que necesita Francia para avanzar a semifinales

Francia solo conseguirá la clasificación si derrota a Marruecos. Puede hacerlo durante el tiempo reglamentario, en los 30 minutos de prórroga o mediante una tanda de penales si el empate se mantiene después de los 120 minutos.

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En cambio, cualquier derrota significará la eliminación del seleccionado francés, ya sea en los 90 minutos, durante el tiempo suplementario o en la definición desde los doce pasos. El equipo que logre imponerse en esta serie tendrá como próximo rival en las semifinales al vencedor del cruce entre España y Bélgica.

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