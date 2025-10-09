¿Qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026?

De a poco, y a casi ocho meses del desarrollo de la próxima edición, comienzan a confirmarse nuevos clasificados a la Copa del Mundo: en las últimas horas, una nueva selección más ha asegurado su boleto al Mundial 2026, y dirá presente en la competición más prestigiosa de todas, que tendrá lugar en Norteamérica el año que viene.

Este jueves, y luego de golear por 3-0 a Somalia en condición de visitante, Argelia selló su boleto al torneo mundialista a falta de una jornada para que termine el Grupo G. Con 22 unidades, el escolta Uganda ya no lo puede alcanzar, ya que tiene 18 unidades.

Es el cuarto africano clasificado al torneo luego de las confirmaciones de Marruecos, Túnez y Egipto. Lo curioso es que son todas naciones del norte de África, dando un mensaje poderoso sobre el nivel de estas nacionales en el continente africano.

Los Zorros del Desierto vuelven al torneo mundialista tras 12 años. Su última participación fue en Brasil 2014, donde alcanzaron los Octavos de Final luego de superar una complicada zona con Bélgica, Rusia y Corea del Sur. Quedó eliminado con Alemania en tiempo extra en un memorable partido que terminó 2-1 para los germanos.

Todos los clasificados al Mundial 2026 hasta el momento:

Hasta el día de la fecha y con las recientes novedades, hay 20 países calificados a la Copa del Mundo 2026, tres por reglamento y 17 por méritos deportivos:

México (país anfitrión)

(país anfitrión) Estados Unidos (país anfitrión)

(país anfitrión) Canadá (país anfitrión)

(país anfitrión) Argentina

Corea del Sur

Irán

Japón

Jordania (debut)

(debut) Nueva Zelanda

Uzbekistán (debut)

(debut) Australia

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

¿Cuántas plazas quedan definir para el Mundial 2026?

Bajo el nuevo sistema de competición de la Copa Mundial de la FIFA, aún restan confirmarse 28 clasificados al torneo universal, del cual participarán un total de 48 selecciones:

CONCACAF: tres cupos restantes por definir

tres cupos restantes por definir CONMEBOL: sin cupos restantes por definir

sin cupos restantes por definir UEFA: dieciséis cupos restantes por definir

dieciséis cupos restantes por definir AFC: dos cupos restantes por definir

dos cupos restantes por definir CAF: cinco cupos restantes por definir

cinco cupos restantes por definir OFC: sin cupos restantes por definir

sin cupos restantes por definir Repechaje: dos cupos restantes por definir

¿Cuándo comenzará el Mundial 2026 de la FIFA?

La próxima edición de la Copa del Mundo dará inicio el 11 de junio del 2026, y se extenderá durante más de un mes (se alarga por la nueva cantidad de equipos) hasta terminar el 19 de julio del 2026. México, Estados Unidos y Canadá serán los países que hospedarán el torneo que tiene como vigente campeón a la Argentina.

