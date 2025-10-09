Es tendencia:
¿Qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026?

Una nueva selección selló su clasificación a la cita mundialista del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

Por Agustín Zabaleta

Tras una nueva jornada de Eliminatorias se conoció otro clasificado al Mundial 2026
© Getty ImagesTras una nueva jornada de Eliminatorias se conoció otro clasificado al Mundial 2026

De a poco, y a casi ocho meses del desarrollo de la próxima edición, comienzan a confirmarse nuevos clasificados a la Copa del Mundo: en las últimas horas, una nueva selección más ha asegurado su boleto al Mundial 2026, y dirá presente en la competición más prestigiosa de todas, que tendrá lugar en Norteamérica el año que viene.

Este jueves, y luego de golear por 3-0 a Somalia en condición de visitante, Argelia selló su boleto al torneo mundialista a falta de una jornada para que termine el Grupo G. Con 22 unidades, el escolta Uganda ya no lo puede alcanzar, ya que tiene 18 unidades.

Tweet placeholder

Es el cuarto africano clasificado al torneo luego de las confirmaciones de Marruecos, Túnez y Egipto. Lo curioso es que son todas naciones del norte de África, dando un mensaje poderoso sobre el nivel de estas nacionales en el continente africano.

Los Zorros del Desierto vuelven al torneo mundialista tras 12 años. Su última participación fue en Brasil 2014, donde alcanzaron los Octavos de Final luego de superar una complicada zona con Bélgica, Rusia y Corea del Sur. Quedó eliminado con Alemania en tiempo extra en un memorable partido que terminó 2-1 para los germanos.

Todos los clasificados al Mundial 2026 hasta el momento:

Hasta el día de la fecha y con las recientes novedades, hay 20 países calificados a la Copa del Mundo 2026, tres por reglamento y 17 por méritos deportivos:

  • México (país anfitrión)
  • Estados Unidos (país anfitrión)
  • Canadá (país anfitrión)
  • Argentina
  • Corea del Sur
  • Irán
  • Japón
  • Jordania (debut)
  • Nueva Zelanda
  • Uzbekistán (debut)
  • Australia
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay
  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
¿Cuántas plazas quedan definir para el Mundial 2026?

Bajo el nuevo sistema de competición de la Copa Mundial de la FIFAaún restan confirmarse 28 clasificados al torneo universal, del cual participarán un total de 48 selecciones:

  • CONCACAF: tres cupos restantes por definir
  • CONMEBOL: sin cupos restantes por definir
  • UEFA: dieciséis cupos restantes por definir
  • AFC: dos cupos restantes por definir
  • CAF: cinco cupos restantes por definir
  • OFC: sin cupos restantes por definir
  • Repechaje: dos cupos restantes por definir
¿Cuándo comenzará el Mundial 2026 de la FIFA?

La próxima edición de la Copa del Mundo dará inicio el 11 de junio del 2026, y se extenderá durante más de un mes (se alarga por la nueva cantidad de equipos) hasta terminar el 19 de julio del 2026. México, Estados Unidos y Canadá serán los países que hospedarán el torneo que tiene como vigente campeón a la Argentina.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
