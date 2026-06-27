Quién es Alireza Faghani, el árbitro de Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

El partido clave entre Colombia y Portugal es dirigido por el árbitro más veterano de la Copa del Mundo.

Colombia y Portugal se enfrentan este sábado 27 de junio en un partido clave. Si bien ambas selecciones ya están clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, los dos equipos luchan por la posibilidad de terminar líderes del Grupo K. El juego comienza a las 17:30hs (Ciudad de México).

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Colombia le ganó 2-1 a Uzbekistán y 1-0 a Congo en sus primeros dos partidos, mientras que Portugal empató 0-0 con Congo y goleó por 5-0 a Uzbekistán. En este duelo se define al líder de la zona y por eso es necesario que un árbitro prestigioso imparta justicia, como es el caso de Alireza Faghani.

El perfil de Alireza Faghani

Alireza Faghani es un árbitro nacido en Irán pero que en 2023 se nacionalizó australiano y, por lo tanto, desde hace tres años representa a este país como silbante principal. A sus 48 años, Alireza Faghani es el árbitro más veterano del Mundial 2026.

Esta es la tercera edición de Copa del Mundo en la que forma parte el árbitro australiano; estuvo en Rusia 2018 y en Qatar 2022. Con respecto a Colombia y Portugal, Alireza Faghani ya dirigió al conjunto luso en la victoria de los europeos por 2-0 frente a Uruguay en la Fase de Grupos del Mundial 2022 y también en la semifinal de la Copa Confederaciones 2017 entre Portugal y Chile.

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Alireza Faghani con Cristiano Ronaldo en la Copa Confederaciones 2017 (Getty Images)

Asimismo, el árbitro australiano también ya dirigió a Cristiano Ronaldo con Al-Nassr. El silbante estuvo presente en la derrota del equipo de Arabia Saudita por 3-2 en la semifinal de la Champions League AFC frente a Kawasaki Frontale en la temporada 2024-2025.

Alireza Faghani tuvo una gran participación en el Mundial de Clubes 2025, torneo en el que dirigió cuatro partidos en total incluyendo la final entre Chelsea y PSG como también encuentros como Palmeiras ante Chelsea y Bayern Múnich frente a Boca Juniors.

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Es decir, Alireza Faghani ya conoce a muchos futbolistas que estarán presentes en el juego de este sábado entre Colombia y Portugal. La Comisión de Árbitros de la FIFA buscó darle este partido a un silbante prestigioso y por eso le dio la oportunidad al árbitro más veterano de la Copa del Mundo.

Alireza Faghani tiene más de 500 partidos disputados a lo largo de su carrera y es internacional FIFA desde 2008. El silbante emigró de Irán a Australia en 2019 y en 2023, como comentamos, logró el pasaporte del país oceánico. Este será el segundo juego del árbitro en este Mundial; el primero fue la victoria por 3-1 de Francia ante Senegal.

En síntesis

Alireza Faghani será el encargado de pitar el duelo por el liderato del Grupo K entre Colombia y Portugal este sábado 27 de junio.

será el encargado de pitar el duelo por el liderato del Grupo K entre Colombia y Portugal este sábado 27 de junio. Con 48 años y nacionalidad australiana (nacido en Irán), es el árbitro más veterano en disputar el Mundial 2026.

y nacionalidad australiana (nacido en Irán), es el árbitro en disputar el Mundial 2026. Cuenta con una enorme trayectoria que incluye las Copas del Mundo de 2018 y 2022, además de haber dirigido la final del Mundial de Clubes 2025.