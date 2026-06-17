Quién es Anthony Taylor, el árbitro que dirige Uzbekistán vs. Colombia en el Mundial 2026

Anthony Taylor será el hombre del silbato en el debut mundialista entre Uzbekistán y Colombia este miércoles 17 de junio, a las 20:00 de México, en el Mexico City Stadium.

Hoy, miércoles 17 de junio de 2026, Uzbekistán y Colombia se enfrentan por la fase de grupos del Mundial 2026 en la Ciudad de México, dentro del Grupo K. El encargado de impartir justicia en este cruce será Anthony Taylor, juez inglés señalado para este partido.

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Lo que se sabe de Anthony Taylor antes de Uzbekistán vs. Colombia

Anthony Taylor es un árbitro inglés que forma parte del grupo de 52 jueces de campo elegidos para el Mundial 2026. Se trata de un silbante con recorrido amplio en la élite y con más de 830 partidos dirigidos a lo largo de su carrera.

Anthony Taylor dirigirá el partido de Colombia vs. Uzbekistán (Getty Images)

Su nombre también pesa porque ya cuenta con experiencia en la Copa del Mundo de 2022, un detalle que explica por qué aparece en un partido de estreno como este. Además, de acuerdo con la información disponible antes de este encuentro, Taylor no había arbitrado previamente a la Selección Colombia, así que este cruce marca su primer antecedente con el combinado cafetero.

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La designación arbitral para Uzbekistán vs. Colombia

FIFA designó a Anthony Taylor para dirigir el partido entre Uzbekistán y Colombia. El inglés será el juez principal del encuentro. La elección lo pone bajo la lupa desde el arranque de la jornada. Uzbekistán abre su camino en la Copa del Mundo y Colombia pone en marcha un debut que exige control, personalidad y un arbitraje firme.

Terna arbitral completa

Árbitro principal: Anthony Taylor (Inglaterra)

Anthony Taylor (Inglaterra) Asistente 1: Gary Beswick (Inglaterra)

Gary Beswick (Inglaterra) Asistente 2: Adam Nunn (Inglaterra)

Adam Nunn (Inglaterra) Cuarto árbitro: Juan Calderón (Costa Rica)

Juan Calderón (Costa Rica) Asistente de reserva: Juan Carlos Mora (Costa Rica)

Datos del partido

Partido: Uzbekistán vs. Colombia

Uzbekistán vs. Colombia Competencia: FIFA World Cup

FIFA World Cup Fase: Fase de grupos, Grupo K

Fase de grupos, Grupo K Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Miércoles 17 de junio de 2026 Horario: 20:00 horas de México

20:00 horas de México Estadio: Mexico City Stadium, Ciudad de México

Mexico City Stadium, Ciudad de México Transmisión en México: ViX Mexico

ViX Mexico Árbitro: Anthony Taylor

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