Quién es Clement Turpin, el árbitro de Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026

El colegiado francés será el árbitro para el duelo entre la Albirroja y los Socceroos por el certamen internacional de Norteamérica.

Por la Jornada 3 del Grupo D del Mundial 2026, Paraguay y Australia se miden este jueves 25 de junio desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Levi’s Stadium de la ciudad estadounidense de San Francisco. Ambos conjuntos van por la victoria para terminar segundos en la zona.

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Clement Turpin, el árbitro de Paraguay vs. Australia

Clement Turpin es un árbitro nacido en Francia de 44 años que se encuentra viviendo el punto máximo de su trayectoria profesional, ya que está participando por tercera vez de la Copa del Mundo tras arbitrar en la edición de Rusia 2018 y Qatar 2022. Su presencia en la máxima cita del fútbol no ha pasado desapercibida, siendo este su segundo encuentro como autoridad principal en el certamen norteamericano. Ya estuvo en la victoria 4-2 de Inglaterra sobre Croacia por la Jornada 1 del Grupo L.

El recorrido y la vasta experiencia que ostenta el colegiado europeo están fuertemente ligados a las competiciones de su continente natal. A lo largo de su carrera, la cual inició en 2010 con las competencias locales, Turpin dirigió más de 300 partidos correspondientes a la Primera División de Francia. Asimismo, desde 2012 FIFA lo nombró como árbitro internacional y ha estado presente en Eliminatorias Mundialistas, Juegos Olímpicos, como así también amistosos, Eurocopa o Nations League.

Clement Turpin ya dirigió en el Mundial 2026. [Foto: Getty Images]

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Además de dos Mundiales de Mayores, también ha estado presente en Eurocopa Sub-19 y Sub-21. A nivel clubes, por otro lado, también ha dirigido Champions League, Europa League, Conference League, Supercopa de Europa, registrando más de 100 partidos en estas competencias. En tanto, también fue parte del novedoso Mundial de Clubes 2025, también en Estados Unidos.

En cuanto a sus estadísticas y su perfil disciplinario dentro del campo de juego, los datos recopilados por Transfermarkt reflejan a un árbitro con personalidad y determinación. A lo largo de los 673 partidos que componen su historial registrado, sancionó 235 penales, lo que marca un promedio de cobros desde los doce pasos verdaderamente alto para el estándar internacional. Para complementar su estilo de conducción firme, Turpin ha sacado un total de 2153 tarjetas amarillas y ha ejecutado 131 expulsiones, números que retratan a una autoridad dispuesta a hacer cumplir el reglamento.

Terna arbitral de Paraguay vs. Australia

Árbitro: Clement Turpin (Francia)

Asistente 1: Nicolas Danos (Francia)

Asistente 2: Benjamin Pages (Francia)

Cuarto árbitro: Oshane Nation (Jamaica)

Quinto árbitro: Caleb Wales (Trinidad y Tobago)

VAR: Jerome Brisard (Francia)

AVAR: Willy Delajod (Francia)

SVAR: Hamza El Fariq (Marruecos)

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¿Qué canal pasa Paraguay vs. Australia?

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Paraguay contra Australia únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

¿A qué hora se juega Paraguay vs. Australia?

Los seleccionados de Paraguay y Australia se encontrarán frente a frente este jueves 25 de junio, desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Levi’s Stadium de la ciudad estadounidense de San Francisco.

Posiciones del Grupo D del Mundial 2026