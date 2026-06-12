Con solo 23 años, el volante paraguayo es una de las grandes esperanzas del conjunto albirrojo para el certamen internacional.

Diego Gómez llega al Mundial 2026 en el mejor momento de su carrera: con continuidad en la Premier League, una decena de goles en Inglaterra y un lugar ya consolidado en la Selección de Paraguay.

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A sus 23 años, Diego Gómez dejó de ser una promesa para convertirse en una de las caras más visibles de Paraguay en esta Copa del Mundo. Su temporada con el Brighton lo puso en otro nivel de exposición y, al mismo tiempo, reforzó una idea que en la selección ya venía tomando forma: no es un nombre de relleno, sino un mediocampista con peso real.

El salto se entiende fácil. Gómez combina recorrido, despliegue y llegada, algo especialmente valioso en un equipo paraguayo que suele competir desde el orden y no desde el volumen ofensivo. Por eso su presente importa tanto: llega con rodaje en Inglaterra, con una producción poco habitual para su posición y con una continuidad internacional que viene de antes del torneo.

Además, su caso conecta el presente de su club y de la selección de forma muy clara. El Brighton lo premió como el mejor jugador joven de la temporada y Paraguay lo lleva al Mundial 2026 como parte de una base que devolvió al equipo a la Copa del Mundo por primera vez desde 2010.

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ASÍ LO SIENTE PARAGUAY: DIEGO GÓMEZ no ocultó su emoción un día antes del debut de la Albirroja en la Copa del Mundo y no pudo contener las lágrimas.



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Biografía y orígenes: ¿de dónde es y quién es Diego Gómez?

Edad: 23 años.

23 años. Nacionalidad: paraguayo.

paraguayo. Origen: Mburica Retá.

Mburica Retá. Formación: canterano de Libertad.

canterano de Libertad. Perfil futbolístico: mediocampista de ida y vuelta que también puede jugar por la banda.

Diego Gómez es un futbolista paraguayo que salió de Mburica Retá y se formó en Libertad, dos datos que ayudan a ubicar su recorrido antes del salto internacional. No irrumpió de la nada en el radar del Mundial 2026: detrás de su presente hay una base de formación fuerte y una evolución sostenida hasta instalarse en un contexto mucho más exigente.

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La descripción de su juego también explica por qué hoy tiene tanto valor. Es un mediocampista de ida y vuelta, con energía para cubrir metros, pero también con capacidad para aparecer por fuera cuando el partido lo pide. Ese perfil le permitió crecer entre su club y la selección sin quedar atado a una sola función.

Gómez llega a esta Copa del Mundo ya instalado entre el Brighton y Paraguay, no como una aparición repentina, sino como un jugador que fue ganando jerarquía competitiva y visibilidad internacional en paralelo.

Diego Gómez en el club donde debutó, Libertad de Paraguay. [Foto: Getty Images]

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Estadísticas y presente en Brighton

Club actual: Brighton.

Brighton. Premier League 2025-26: 32 partidos, 26 titularidades, 2,120 minutos, 5 goles y 1 asistencia.

32 partidos, 26 titularidades, 2,120 minutos, 5 goles y 1 asistencia. Producción total en competiciones inglesas en 2025-26: 37 partidos, 10 goles y 1 asistencia.

37 partidos, 10 goles y 1 asistencia. EFL Cup 2025-26: 3 partidos, 3 titularidades y 5 goles.

3 partidos, 3 titularidades y 5 goles. Reconocimiento: elegido mejor jugador joven de la temporada por el Brighton el 19 de mayo de 2026.

La temporada previa al Mundial fue, por mucho, la más destacada de su carrera. El Brighton no solo le dio minutos de verdad en la Premier League, sino que también encontró en Gómez una fuente de llegada y gol desde el mediocampo. Sus 10 tantos en competiciones inglesas lo confirman como una pieza mucho más influyente que en su primer tramo en el club.

El salto se ve todavía mejor cuando se compara con su paso por la Premier League en 2024. En aquella campaña había sumado 16 partidos, 515 minutos y 1 gol. En la de 2025 pasó a 32 partidos, 2,120 minutos y 5 goles. Esa diferencia marca algo más que una mejora estadística: habla de confianza, continuidad y un rol mucho más estable dentro de la rotación.

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Su impacto no se limitó a la liga. En la EFL Cup 2025-26 firmó 5 goles en 3 partidos y cerró el torneo como máximo goleador en solitario, una producción muy fuerte para un jugador de su perfil. Además, el 19 de mayo de 2026, el Brighton lo distinguió oficialmente como el mejor jugador joven de la temporada, una señal clara del valor que tuvo durante el curso.

La lesión de rodilla que sufrió en abril encendió las alarmas, pero terminó siendo menos grave de lo esperado. Después de perderse tres partidos, reapareció el 17 de mayo ante el Leeds United, entrando al minuto 65. Su rendimiento reciente explica su presente: llegó al Mundial con ritmo competitivo y después de su campaña más productiva en Inglaterra.

Diego Gómez brilla en Brighton de Inglaterra. [Foto: Getty Images]

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El camino de Diego Gómez con la Selección de Paraguay

Mundial 2026: incluido en la lista final de 26 jugadores.

incluido en la lista final de 26 jugadores. Eliminatorias de CONMEBOL 2023: 13 partidos, 12 titularidades, 869 minutos y 1 gol.

13 partidos, 12 titularidades, 869 minutos y 1 gol. Actividad internacional reciente: Paraguay 4-0 Nicaragua el 5 de junio de 2026 y Grecia 0-1 Paraguay el 27 de marzo de 2026.

Paraguay 4-0 Nicaragua el 5 de junio de 2026 y Grecia 0-1 Paraguay el 27 de marzo de 2026. Contexto de selección: Paraguay vuelve a un Mundial por primera vez desde 2010 tras faltar a tres ediciones y se clasificó con el sexto y último cupo directo de la Conmebol.

Su lugar en la selección no nació con la convocatoria final. Gómez ya traía un recorrido importante con Paraguay, especialmente en las eliminatorias, donde sumó 13 partidos y 12 titularidades. Esa continuidad es la que mejor explica por qué hoy aparece como uno de los nombres fuertes del plantel.

Paraguay, además, llega al Mundial con una historia reciente muy particular. Después de perderse tres ediciones consecutivas, volvió a la Copa del Mundo al quedarse con el sexto y último boleto directo de la CONMEBOL. En ese proceso, el equipo de Gustavo Alfaro perdió solo uno de sus últimos 12 partidos de eliminatoria, una racha que sostuvo la clasificación y consolidó una base competitiva bastante reconocible.

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También estuvo cerca del equipo en la preparación más reciente, con actividad internacional en los amistosos ante Grecia y Nicaragua. Su presencia en el Mundial 2026 responde a una continuidad que Paraguay decidió sostener.

Diego Gómez tuvo un paso por Inter Miami entre 2023 y 2024. [Foto: Getty Images]

¿Qué rol puede tener con Paraguay en el Mundial 2026?

Diego Gómez llega como una de las piezas más visibles del plantel paraguayo por su ritmo competitivo en Inglaterra y por su capacidad para cubrir más de una función en el mediocampo o por la banda. Ese punto pesa todavía más cuando se mira el tipo de selección que armó Gustavo Alfaro.

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Paraguay fue un equipo pragmático en la eliminatoria. Promedió apenas un 37 % de posesión, la cifra más baja de Sudamérica, anotó 0.78 goles por partido y se quedó sin marcar en la mitad de sus 18 encuentros. En un contexto así, un futbolista con recorrido, despliegue y llegada desde la segunda línea gana valor casi de inmediato.

Ahí encaja Gómez. No necesita monopolizar la pelota para influir. Puede ayudar a sostener los tramos físicos del partido, romper hacia adelante y aparecer en zonas de remate, algo muy útil en una selección que no suele generar demasiadas ocasiones por acumulación de pases. Su aporte pasa más por la energía y la irrupción que por la pausa.

La lesión de rodilla de abril había dejado una duda incómoda, pero su regreso antes del Mundial cambió el panorama. Volvió para el último tramo de la temporada con el Brighton y eso le permitió llegar a la Copa del Mundo sin quedar frenado por una ausencia larga. Ese detalle también empuja su rol: Paraguay suma a un jugador versátil que llega con competencia reciente y con margen para ocupar más de una tarea.

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Reconocimiento, proyección y el salto que lo pone en la mira

Temporada previa al Mundial: 10 goles y 1 asistencia en 36 partidos, según el balance citado en la cobertura sobre el Brighton.

10 goles y 1 asistencia en 36 partidos, según el balance citado en la cobertura sobre el Brighton. Premio individual: mejor jugador joven del club.

mejor jugador joven del club. EFL Cup 2025-26: máximo goleador en solitario.

máximo goleador en solitario. Marca destacada: primer paraguayo en liderar una tabla de goleo en un certamen del fútbol inglés.

La etiqueta de figura no sale solo del contexto del Mundial. También se apoya en una temporada que lo puso bajo una luz mucho más potente. Gómez alcanzó la decena de goles con el Brighton, algo poco común para un mediocampista de recorrido, y además lo hizo con una alta continuidad en la liga más exigente del mundo.

Ese crecimiento tuvo premio. El Brighton lo reconoció como el mejor jugador joven de la temporada, una distinción que resume bastante bien su impacto reciente. No fue un buen cierre aislado ni una racha corta: fue una campaña de consolidación, con minutos, titularidades y una producción ofensiva que elevó su perfil internacional justo antes del torneo.

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También hay un dato que empuja su proyección. Su cierre en la EFL Cup 2025-2026 como máximo goleador en solitario lo convirtió en el primer paraguayo en liderar una tabla de goleo en un certamen del fútbol inglés. Ese punto no solo adorna el currículum: explica por qué hoy se le ve como uno de los futbolistas paraguayos con mayor impulso inmediato.

Vida personal y datos claves

En el caso de Diego Gómez, la información pública disponible está mucho más concentrada en su carrera que en su vida privada. Mantiene un perfil más bien reservado y su exposición reciente pasa casi por completo por su rendimiento con el Brighton y por su lugar en la Selección de Paraguay. Hoy el foco está puesto en lo que produce dentro de la cancha: una temporada de crecimiento en Inglaterra, una convocatoria mundialista y un rol cada vez más visible en el mediocampo paraguayo.

23 años .

. Jugador del Brighton .

. Convocado por Paraguay al Mundial 2026 .

. 10 goles y 1 asistencia en la temporada previa al torneo .

. Paraguay vuelve a un Mundial por primera vez desde 2010.