Quién es el árbitro de Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

La FIFA confirmó la terna arbitral para el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Repasa quién dirigirá el encuentro y quiénes serán sus asistentes.

Argentina y Egipto se enfrentan este martes desde las 10:00 horas de la CDMX por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en Atlanta y definirá a uno de los ocho mejores seleccionados del torneo, con el ganador avanzando a los cuartos de final.

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La FIFA designó al francés François Letexier como árbitro principal del compromiso. En esta Copa del Mundo ya estuvo a cargo de los encuentros entre Costa de Marfil y Ecuador por la fase de grupos, además del empate sin goles entre Arabia Saudita y Cabo Verde.

François Letexier en el Mundial 2026 (Getty Images)

Considerado uno de los jueces más importantes del futbol europeo, es árbitro internacional desde 2017 y forma parte de la categoría Élite de la UEFA. En los últimos años dirigió partidos de gran relevancia, entre ellos la final de la Eurocopa 2024 entre España e Inglaterra y la final de la UEFA Europa League 2025-26.

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La temporada de François Letexier

Durante la temporada 2025-26, Letexier acumuló una importante cantidad de designaciones tanto en competiciones nacionales como internacionales. En la Ligue 1 dirigió 18 partidos, en los que mostró 80 tarjetas amarillas, una roja directa y sancionó cinco penales.

En la UEFA Champions League arbitró ocho encuentros, incluyendo compromisos de equipos como Juventus, Arsenal, Liverpool, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Sporting de Lisboa, además de los cuartos de final entre Arsenal y Sporting. También fue el encargado de impartir justicia en la final de la UEFA Europa League 2025-26 entre Friburgo y Aston Villa.

A nivel internacional, además de sus dos presentaciones en el Mundial 2026, fue designado para un encuentro del playoff rumbo a la Copa del Mundo, mientras que también tuvo participaciones en la fase previa de la Champions League, la Saudi Pro League, la UAE Pro League, la UAE League Cup y la Copa de Francia, consolidándose como uno de los árbitros con mayor actividad y prestigio del panorama internacional.

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Terna arbitral completa para Argentina vs. Egipto

Árbitro principal: François Letexier (Francia)

François Letexier (Francia) Árbitro asistente 1: Cyril Mugnier (Francia)

Cyril Mugnier (Francia) Árbitro asistente 2: Mehdi Rahmouni (Francia)

Mehdi Rahmouni (Francia) Cuarto árbitro: Espen Eskås (Noruega)

Espen Eskås (Noruega) Quinto árbitro: Jan Erik Engan (Noruega)

Jan Erik Engan (Noruega) VAR: Jérôme Brisard (Francia)

Jérôme Brisard (Francia) AVAR: Willy Delajod (Francia)

Willy Delajod (Francia) SVAR: Bram Van Driessche (Bélgica)

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