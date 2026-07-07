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MUNDIAL 2026

Quién es el árbitro de Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

La FIFA confirmó la terna arbitral para el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Repasa quién dirigirá el encuentro y quiénes serán sus asistentes.

François Letexier dirigirá Argentina vs. Egipto.
© Getty ImagesFrançois Letexier dirigirá Argentina vs. Egipto.

Argentina y Egipto se enfrentan este martes desde las 10:00 horas de la CDMX por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en Atlanta y definirá a uno de los ocho mejores seleccionados del torneo, con el ganador avanzando a los cuartos de final.

La FIFA designó al francés François Letexier como árbitro principal del compromiso. En esta Copa del Mundo ya estuvo a cargo de los encuentros entre Costa de Marfil y Ecuador por la fase de grupos, además del empate sin goles entre Arabia Saudita y Cabo Verde.

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François Letexier en el Mundial 2026 (Getty Images)

François Letexier en el Mundial 2026 (Getty Images)

Considerado uno de los jueces más importantes del futbol europeo, es árbitro internacional desde 2017 y forma parte de la categoría Élite de la UEFA. En los últimos años dirigió partidos de gran relevancia, entre ellos la final de la Eurocopa 2024 entre España e Inglaterra y la final de la UEFA Europa League 2025-26.

La temporada de François Letexier

Durante la temporada 2025-26, Letexier acumuló una importante cantidad de designaciones tanto en competiciones nacionales como internacionales. En la Ligue 1 dirigió 18 partidos, en los que mostró 80 tarjetas amarillas, una roja directa y sancionó cinco penales.

En la UEFA Champions League arbitró ocho encuentros, incluyendo compromisos de equipos como Juventus, Arsenal, Liverpool, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Sporting de Lisboa, además de los cuartos de final entre Arsenal y Sporting. También fue el encargado de impartir justicia en la final de la UEFA Europa League 2025-26 entre Friburgo y Aston Villa.

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Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

A nivel internacional, además de sus dos presentaciones en el Mundial 2026, fue designado para un encuentro del playoff rumbo a la Copa del Mundo, mientras que también tuvo participaciones en la fase previa de la Champions League, la Saudi Pro League, la UAE Pro League, la UAE League Cup y la Copa de Francia, consolidándose como uno de los árbitros con mayor actividad y prestigio del panorama internacional.

Terna arbitral completa para Argentina vs. Egipto

  • Árbitro principal: François Letexier (Francia)
  • Árbitro asistente 1: Cyril Mugnier (Francia)
  • Árbitro asistente 2: Mehdi Rahmouni (Francia)
  • Cuarto árbitro: Espen Eskås (Noruega)
  • Quinto árbitro: Jan Erik Engan (Noruega)
  • VAR: Jérôme Brisard (Francia)
  • AVAR: Willy Delajod (Francia)
  • SVAR: Bram Van Driessche (Bélgica)

En sintesis

  • El árbitro francés François Letexier dirigirá el partido entre Argentina y Egipto.
  • El réferi internacional desde 2017 arbitró la final de la Eurocopa 2024.
  • Durante la temporada 2025-26, Letexier acumuló 18 partidos dirigidos en la Ligue 1.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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