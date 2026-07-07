Quién es el árbitro de Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

Argentina y Egipto se enfrentan este martes desde las 10:00 horas de la CDMX por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en Atlanta y definirá a uno de los ocho mejores seleccionados del torneo, con el ganador avanzando a los cuartos de final.
La FIFA designó al francés François Letexier como árbitro principal del compromiso. En esta Copa del Mundo ya estuvo a cargo de los encuentros entre Costa de Marfil y Ecuador por la fase de grupos, además del empate sin goles entre Arabia Saudita y Cabo Verde.
François Letexier en el Mundial 2026 (Getty Images)
Considerado uno de los jueces más importantes del futbol europeo, es árbitro internacional desde 2017 y forma parte de la categoría Élite de la UEFA. En los últimos años dirigió partidos de gran relevancia, entre ellos la final de la Eurocopa 2024 entre España e Inglaterra y la final de la UEFA Europa League 2025-26.
La temporada de François Letexier
Durante la temporada 2025-26, Letexier acumuló una importante cantidad de designaciones tanto en competiciones nacionales como internacionales. En la Ligue 1 dirigió 18 partidos, en los que mostró 80 tarjetas amarillas, una roja directa y sancionó cinco penales.
En la UEFA Champions League arbitró ocho encuentros, incluyendo compromisos de equipos como Juventus, Arsenal, Liverpool, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Sporting de Lisboa, además de los cuartos de final entre Arsenal y Sporting. También fue el encargado de impartir justicia en la final de la UEFA Europa League 2025-26 entre Friburgo y Aston Villa.
Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026: TV y streaming online
A nivel internacional, además de sus dos presentaciones en el Mundial 2026, fue designado para un encuentro del playoff rumbo a la Copa del Mundo, mientras que también tuvo participaciones en la fase previa de la Champions League, la Saudi Pro League, la UAE Pro League, la UAE League Cup y la Copa de Francia, consolidándose como uno de los árbitros con mayor actividad y prestigio del panorama internacional.
Terna arbitral completa para Argentina vs. Egipto
- Árbitro principal: François Letexier (Francia)
- Árbitro asistente 1: Cyril Mugnier (Francia)
- Árbitro asistente 2: Mehdi Rahmouni (Francia)
- Cuarto árbitro: Espen Eskås (Noruega)
- Quinto árbitro: Jan Erik Engan (Noruega)
- VAR: Jérôme Brisard (Francia)
- AVAR: Willy Delajod (Francia)
- SVAR: Bram Van Driessche (Bélgica)
En sintesis
- El árbitro francés François Letexier dirigirá el partido entre Argentina y Egipto.
- El réferi internacional desde 2017 arbitró la final de la Eurocopa 2024.
- Durante la temporada 2025-26, Letexier acumuló 18 partidos dirigidos en la Ligue 1.