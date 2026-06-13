La Selección de Brasil, una de las grandes favoritas a conquistar el título en la triple sede, iniciará esta tarde su camino en el Mundial 2026. La ‘Verdeamarella’ tendrá el comienzo más complicado de afrontar, en busca de dar el primer paso con el pie derecho. Enfrente tendrá a Marruecos, el equipo que viene dando la nota en los últimos torneos internacionales.

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Para el desafío de este sábado ante los africanos, Carlo Ancelotti dio a conocer la alineación titular de la escuadra sudamericana, con una sorpresa que hace ruido entre los fans. Teniendo a Endrick y a Matheus Cunha, el DT se inclinó por Igor Thiago como su ‘9’ para arrancar la participación en la Copa del Mundo, ante un oponente verdaderamente duro de roer.

Igor Thiago, del récord en Inglaterra a su primer Mundial:

El nombre de Igor Thiago entra en la conversación de Brasil vs. Marruecos por una razón muy concreta: explotó justo antes de la Copa del Mundo. Su campaña con Brentford lo puso en otro escalón, con 25 goles en todas las competiciones y 22 en la Premier League. Estas cifras lo instalaron como uno de los delanteros brasileños del momento, y le hicieron a Carlo Ancelotti decantarse por su colocación en el once.

Según el balance difundido por su club, rompió el récord de más goles de un brasileño en una sola temporada de Premier League, una marca que explica por qué su convocatoria al torneo no se lee como relleno de lista, sino como premio a un rendimiento real. Ahí aparece el matiz importante de esta historia. Igor Thiago llega al Mundial con gran cartel, pero no como el foco ofensivo principal proyectado para este partido. En el panorama previo de Brasil no figuraba entre los posibles titulares y, además, Neymar aparece como no disponible.

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Brasil espera por los goles de Igor Thiago [Foto: Getty]

Biografía y orígenes: ¿de dónde salió Igor Thiago?

Formación inicial: comenzó su camino en Brasil.

comenzó su camino en Brasil. Golpe personal: perdió a su padre cuando tenía 13 años.

perdió a su padre cuando tenía 13 años. Etapa fuera del futbol: trabajó para apoyar a su madre antes de retomar su carrera.

trabajó para apoyar a su madre antes de retomar su carrera. Ruta de formación: pasó por Vere y después por Cruzeiro.

pasó por Vere y después por Cruzeiro. Debut profesional: enero de 2020 con Cruzeiro.

enero de 2020 con Cruzeiro. Primer tramo en Brasil: 64 partidos y 10 goles en tres temporadas con el club.

64 partidos y 10 goles en tres temporadas con el club. Salto a Europa: fichó por Ludogorets en marzo de 2022.

fichó por Ludogorets en marzo de 2022. Explosión en Bulgaria: 20 goles y 11 asistencias en 2022/23.

20 goles y 11 asistencias en 2022/23. Paso por Bélgica: llegó a Club Brugge en junio de 2023.

llegó a Club Brugge en junio de 2023. Temporada en Brugge: 29 goles y 6 asistencias en la campaña del título de liga y la semifinal de la Europa Conference League.

La historia de Igor Thiago no arranca desde la comodidad ni desde una progresión lineal. Antes de instalarse en el radar europeo, tuvo una pausa fuerte en su adolescencia: la muerte de su padre a los 13 años lo obligó a trabajar para ayudar a su madre y a frenar, por un tiempo, el sueño de ser futbolista. Pero ese destino esperaría por él.

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Después de esa interrupción, retomó el camino en Vere y más tarde en Cruzeiro, donde terminó dando el salto al profesionalismo en enero de 2020. En el club brasileño acumuló 64 partidos y 10 goles en tres temporadas, una base que no lo convirtió todavía en figura, pero sí le abrió la puerta a un crecimiento mucho más acelerado fuera del país.

Ese salto marcó su despegue. En Ludogorets firmó una campaña de 20 goles y 11 asistencias en 2022/23, suficiente para sostener un triplete nacional y disparar su cotización. Después, Club Brugge lo llevó a Bélgica y volvió a responder de inmediato: 29 goles y 6 asistencias en una temporada que terminó con título de liga y semifinal de la Europa Conference League. Por eso su llegada al Mundial 2026 no se explica como una aparición repentina. Su ascenso fue muy rápido, pero también estuvo marcado por una historia de superación personal que le dio otro peso a su despegue.

Estadísticas y presente de Igor Thiago en Brentford:

Premier League 2025/26: 38 partidos, 37 como titular, 3281 minutos, 22 goles y 1 asistencia.

38 partidos, 37 como titular, 3281 minutos, 22 goles y 1 asistencia. Producción ofensiva: 85 tiros, 44 al arco y 21.62 xG.

85 tiros, 44 al arco y 21.62 xG. Promedio goleador: 0.58 goles por partido.

0.58 goles por partido. Balance total 2025/26: 25 goles en todas las competiciones.

25 goles en todas las competiciones. Copas nacionales: sumó 2 goles en FA Cup y 1 en EFL Cup.

sumó 2 goles en FA Cup y 1 en EFL Cup. Penales: convirtió 8 de 9.

convirtió 8 de 9. Racha fuerte: hiló nueve goles en ocho partidos después de su doblete ante Manchester United.

hiló nueve goles en ocho partidos después de su doblete ante Manchester United. Reconocimiento: fue nominado al EA Sports Player of the Season.

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El cambio de escala fue total. Igor Thiago pasó de un primer año mermado por las lesiones a una campaña de consolidación absoluta en la Premier League. Sus 22 goles en liga no solo lo pusieron entre los delanteros más productivos del torneo, también lo convirtieron en una referencia ofensiva real para Brentford.

El contraste con su arranque en Inglaterra ayuda a dimensionarlo mejor. En la temporada anterior apenas pudo participar por una lesión de rodilla en pretemporada que lo dejó fuera hasta noviembre. Cuando parecía recuperar ritmo, una infección articular volvió a frenarlo y terminó condicionando casi toda su primera campaña con el club.

La versión de 2025/26 fue otra por completo. Cerró con 25 goles totales, fue nominado al EA Sports Player of the Season y, según el balance citado por Brentford, quedó solo detrás de Erling Haaland en apartados como goles de liga, remates dentro del área, tiros al arco y xG. No fue una buena racha corta: sostuvo ese nivel durante toda la temporada.

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Además, su producción tuvo señales de delantero confiable en contextos distintos. Metió 8 de 9 penales, sostuvo una racha de nueve goles en ocho partidos tras su doblete frente a Manchester United y terminó la temporada con un volumen de remate que respalda sus cifras. No fue un goleador de momentos aislados, sino un atacante que generó y convirtió con continuidad.

El camino de Igor Thiago con la Selección de Brasil:

Debut con Brasil: marzo de 2026, en un amistoso ante Francia.

marzo de 2026, en un amistoso ante Francia. Primer gol internacional: en el 3-1 sobre Croacia, pocos días después.

en el 3-1 sobre Croacia, pocos días después. Actividad reciente: aparece con minutos en la preparación previa al torneo.

aparece con minutos en la preparación previa al torneo. Último amistoso registrado antes del Mundial: Brasil 2-1 Egipto, el 6 de junio de 2026.

Su irrupción en la selección es reciente, pero llega en el momento exacto. Igor Thiago debutó con Brasil en marzo de 2026 y poco después marcó su primer gol internacional en la victoria 3-1 ante Croacia, una secuencia que coincide con el mejor tramo de su carrera a nivel de clubes.

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Ese detalle ayuda a entender su lugar en la lista. No apareció en la órbita mundialista por nombre o por jerarquía previa, sino por rendimiento. La temporada con Brentford empujó su candidatura y terminó abriéndole espacio en una selección que llega al torneo con varias figuras ofensivas, pero también con necesidad de alternativas que lleguen encendidas.

Además, Brasil lo trae con actividad cercana. En el registro reciente aparece el amistoso del 6 de junio de 2026, cuando la Verdeamarela venció 2-1 a Egipto, parte de la preparación final antes del debut mundialista. Esa continuidad refuerza la idea central: su presencia en el Mundial responde a un salto real de estatus y no a una apuesta simbólica.

¿Qué rol puede tener Igor Thiago ante Marruecos en el Mundial 2026?

La lectura previa del partido es bastante clara: Igor Thiago llega como delantero en ascenso, pero no como el nombre que Brasil proyecta al frente para este estreno. El esquema disponible para el partido muestra a la Canarinha en 4-2-3-1 con Alisson; Ibáñez, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago y Vinicius Junior como titulares.

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Su importancia en esta Copa del Mundo pasa más por el presente que lo llevó hasta aquí que por una expectativa inmediata de titularidad. Brasil suma a un delantero que viene de explotar en Inglaterra, y aunque para este partido el panorama lo ubicaba más como alternativa ofensiva que como pieza central desde el arranque, Ancelotti le da su apoyo.

En síntesis