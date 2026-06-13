Lejos han quedado aquellos tiempos dorados de la Selección de Brasil, con sus laterales de película enamorando a todos con su futbol y su talento. En la actualidad, y desde hace varios años, nunca ha logrado reemplazar a Dani Alves y Marcelo. Distintos entrenadores han probado diferentes futbolistas, pero ninguno ha dado la talla.

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En este Mundial 2026, Carlo Ancelotti ha apostado por Róger Ibáñez y Douglas Santos, dos marcadores de punta que no están en el radar de la mayoría de los fanáticos futboleros. Como ninguno de los dos juega en las grandes ligas de Europa, pasan lejos de la lupa de la afición y tendrán la difícil tarea de sorprender para bien a todos.

Róger Ibáñez es naturalmente un defensor central, que en este caso también podrá hacerlo de lateral derecho. Tiene 27 años (categoría ’98), cuenta con pasos por Sergipe, Fluminense, Atalanta y Roma, y actualmente juega para el Al-Ahli de Arabia Saudita. La lesión de Wesley lo obligará a recalar sobre la banda derecha de Brasil en el Mundial.

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Douglas Santos es naturalmente un lateral izquierdo, por lo que conoce mucho mejor la posición. Tiene 32 años de edad (categoría ’94), cuenta con pasos por Nautico, Atlético Mineiro, Granada, Hamburgo y Udinese, y hoy juega para el Zenit de Rusia. Es capitán e ídolo del equipo de San Petersburgo, y ahora también es importante para Brasil.

Luego de haberse ganado la confianza de este cuerpo técnico de la ‘Verdeamarella’, tanto Róger Ibáñez como Douglas Santos serán titulares en el debut ante Marruecos. Mientras que algunos especulaban con la presencia de Danilo y Alex Sandro, Ancelotti le dio su voto de fé a estos dos laterales que incorporó al proceso.

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De cara al estreno en el Mundial 2026 ante Marruecos, esta es la alineación confirmada de Brasil para afrontar el comrpomiso de este sábado por la tarde: Alisson; Ibáñez, Gabriel, Marquinhos, Santos; Guimaraes, Casemiro, Paquetá; Vinicius Jr, Thiago y Raphinha. Neymar Jr, bandera de la ‘Canarinha’, no estará a disposición por recién regresar de una lesión.