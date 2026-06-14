Quién es Ismail Elfath, el árbitro de Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026

Países Bajos y Japón se enfrentan este domingo 14 de junio de 2026 a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en el AT&T Stadium de Arlington, por la fase de grupos del Mundial 2026 y dentro del Grupo F. Los reflectores no solo apuntan a los futbolistas, sino también al juez que tendrá que conducir un cruce de alta intensidad desde el primer minuto.

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Para ese partido, la FIFA designó como árbitro principal a Ismail Elfath, un nombre que no llega por accidente a este escenario. Su presencia importa porque está en su segundo Mundial y ya conoce la presión de una Copa del Mundo. En Qatar 2022 incluso fue cuarto oficial de la final entre Argentina y Francia.

La trayectoria internacional de Ismail Elfath antes del Mundial 2026

Ismail Elfath se presenta en Países Bajos vs. Japón con una credencial que pesa por sí sola: fue seleccionado para su segunda Copa del Mundo. Repetir presencia en un Mundial habla de continuidad, respaldo y de varios años sosteniendo el nivel en partidos de máxima exigencia.

Ismail Elfath ya dirigió en la Copa del Mundo Qatar 2022 (Getty Images)

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El propio silbante resumió bien el tamaño de esa distinción: “Ir a un Mundial es el sueño de cualquier árbitro, pero llegar a un segundo significa haber mantenido la consistencia durante más de ocho años”. Por eso su nombramiento para este juego del Grupo F no se lee como una sorpresa, sino como la continuidad de una carrera ya instalada en la élite.

Además, Elfath ya trae experiencia concreta en el máximo escenario. En Qatar 2022 formó parte del grupo arbitral del torneo y trabajó como cuarto oficial en la final entre Argentina y Francia, una designación reservada para perfiles de plena confianza. A eso se suma su recorrido como uno de los árbitros de mayor perfil en la MLS y su paso por escenarios internacionales como los Juegos Olímpicos de Tokio.

Los antecedentes que explican la designación de Ismail Elfath para el partido de hoy

La FIFA no repite árbitros en una Copa del Mundo al azar. Detrás de una segunda convocatoria hay años de evaluaciones, reportes, controles físicos y revisión constante de decisiones. En ese contexto, que Ismail Elfath vuelva a aparecer en un partido mundialista confirma una confianza sostenida en su trabajo.

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De hecho, su camino rumbo a 2026 tuvo un obstáculo serio. Durante la Copa América 2024 sufrió una grave lesión de rodilla, pasó por dos operaciones y regresó a las canchas un año después. No fue solo una recuperación médica: para seguir en carrera tuvo que aprobar la prueba física de la FIFA, compartir datos de GPS, sueño y recuperación, y someterse a revisiones adicionales sobre la estabilidad de la rodilla.

Además, en diciembre de 2025 la FIFA recortó tres nombres de la lista norteamericana que seguía en consideración, pero Elfath sobrevivió a ese filtro y fue invitado al seminario final de selección en Río de Janeiro. Ese paso terminó de sostener su candidatura. También ayuda a entender su peso internacional que varios integrantes del grupo arbitral estadounidense repitieran selección para 2026 tras haber estado en Qatar 2022, una señal de continuidad dentro del grupo de confianza.

El camino de Ismail Elfath desde Austin hasta una nueva Copa del Mundo

La historia de Elfath también tiene un recorrido muy claro fuera de los grandes estadios. Llegó a Austin en 2001, con 17 años, y ahí empezó a moverse dentro del futbol local. Jugó en ligas amateurs de la zona y también pasó por Austin Lightning, identificado hoy dentro del entorno de la USL League Two.

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Además, estudió ingeniería mecánica en la Universidad de Texas y jugó para el club universitario. Su entrada formal al arbitraje comenzó en 2004, cuando asistió a una clínica para árbitros en Austin. Ese fue el punto de arranque de una ruta que después tomó un ritmo vertiginoso.

En 2009 entró al grupo nacional de U.S. Soccer para divisiones inferiores, en 2011 fue cuarto oficial en la MLS y el 20 de mayo de 2012 dirigió su primer partido como árbitro central en la liga, en el 2-1 de Red Bull New York sobre Montreal. El punto de inflexión llegó poco después: la final del USL Championship 2013 entre Orlando City y Charlotte Eagles, un juego que él mismo definió como el partido que cambió su carrera.

La terna arbitral completa para el partido de hoy

Árbitro principal: Ismail Elfath

Ismail Elfath Asistente 1: Corey Parker

Corey Parker Asistente 2: Kyle Atkins

Kyle Atkins Cuarta oficial: Katia García

Katia García VAR: Armando Villarreal

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Lo que debes saber del cruce por el Grupo F

Fecha: domingo 14 de junio de 2026

domingo 14 de junio de 2026 Horario en México: 14:00 horas

14:00 horas Sede: AT&T Stadium, Arlington

AT&T Stadium, Arlington Competencia: Copa Mundial de la FIFA

Copa Mundial de la FIFA Fase: Fase de grupos

Fase de grupos Grupo: Grupo F

Grupo F Transmisión en México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa, Las Estrellas, TUDN, TUDN En Vivo y ViX Mexico

Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa, Las Estrellas, TUDN, TUDN En Vivo y ViX Mexico Árbitro: Ismail Elfath

En síntesis