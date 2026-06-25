Quién es Iván Barton, el árbitro de Japón vs. Suecia por el Mundial 2026

Japón y Suecia disputan el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 en busca de terminar con un buen resultado.

Japón se enfrenta a Suecia por la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 se juega desde las 17:00 hs de la CDMX. El encuentro se disputará en Estados Unidos y será en el Estadio Dallas.

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Los japoneses llegan invictos, tras igualar 2-2 ante Países Bajos en su debut y luego golear 4-0 a Túnez en el segundo partido. Suecia, por su parte, arrancó con una victoria sólida ante los africanos, pero después sufrió una dura derrota frente a los neerlandeses.

En la previa del encuentro, la FIFA designó como árbitro principal al salvadoreño Iván Barton, juez que ya venía de dirigir el Paraguay vs Turquía la semana pasada. Un árbitro con presencia fuerte en el campo, de esos que imponen respeto desde el primer minuto y no se dejan llevar por la presión del partido o de los jugadores.

Barton en Paraguay vs. Turquía (Getty Images)

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Barton nació en Santa Ana, El Salvador, el 27 de enero de 1991. Es árbitro internacional desde 2018 y dirige en la Primera División de El Salvador, además de haber comenzado desde agosto de 2023 a impartir justicia en la Liga Profesional Saudí. Más allá del futbol, tiene formación académica en Ciencias Químicas por la Universidad de El Salvador, donde también se desempeñó como profesor de Química Orgánica

Barton es conocido por su estilo firme y directo, con pocas interrupciones innecesarias del juego. No suele ser un árbitro que corte el ritmo constantemente, y mantiene una postura clara ante las simulaciones o exageraciones: si considera que no hay falta o que un jugador busca sacar ventaja, generalmente le pide que se levante y continúe el juego.

El cuerpo arbitral completo para el partido

Árbitro: Iván Barton (Salvador)

Asistente 1: David Morán (Salvador)

Asistente 2: Antonio Pupiro (Nicaragua)

Cuarto árbitro: Dahane Beida (Mauritania)

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Datos de la temporada de Iván Barton

Durante la temporada 2025/26, Iván Barton tuvo actividad constante en distintas competiciones internacionales y ligas de alto nivel, acumulando una gran cantidad de partidos dirigidos.

Partidos dirigidos: 34

Tarjetas amarillas: 175

Tarjetas rojas: 9

Competiciones: Primera División de El Salvador, Copa de Campeones de Concacaf, Play-off mundialista, Copa del Mundo, Saudi Pro League y UAE Pro League

En sintesis

Japón y Suecia se enfrentan hoy, jueves 25 de junio (y no martes), en el partido de cierre del Grupo F.

se enfrentan hoy, (y no martes), en el partido de cierre del Grupo F. El partido de la Copa del Mundo se disputará en el Estadio Dallas (AT&T Stadium) a partir de las 17:00 horas (CDMX).

(AT&T Stadium) a partir de las 17:00 horas (CDMX). El silbante salvadoreño Iván Barton impartirá justicia como árbitro principal, respaldado por la FIFA tras su polémica expulsión a Miguel Almirón en el Turquía vs. Paraguay.