Quién es Jalal Jayed, el árbitro de Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes 23 de junio en el partido que abre la jornada de hoy en el Mundial 2026. Ambas selecciones no ganaron en su debut en el torneo, por lo que para los dos equipos este es un encuentro clave pensando en conseguir la primera victoria.
El árbitro principal siempre dirige bajo el ojo de miles de personas, pero esto se duplica cuando en uno de los dos equipos juega Cristiano Ronaldo. En este caso, el marroquí Jalal Jayed será el encargado de impartir justicia en el partido entre Portugal y Uzbekistán.
El perfil de Jalal Jayed
Jalal Jayed es un árbitro nacido en Marruecos de 39 años. Esta es la primera Copa del Mundo que dirige en su carrera y es el segundo partido en el que dirá presente en el torneo; su debut fue en la goleada de Alemania por 7-1 frente a Curazao.
El recorrido y la experiencia de Jalal Jayed está relacionada principalmente con competiciones africanas. El árbitro dirigió más de 70 partidos en la Botola Pro Inwi, que es la Primera División de Marruecos, y también estuvo presente en 6 partidos de las clasificatorias de África para este Mundial.
Jalal Jayed en Alemania vs. Curazao (Getty Images)
El partido más importante de su carrera antes del Alemania contra Curazao que dirigió en esta Copa del Mundo se podría decir que fue el juego por el tercer puesto en la Copa África 2025, donde Nigeria derrotó por penales a Egipto.
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El año pasado Jalal Jayed también estuvo presente en el Mundial Sub20 que se disputó en Chile. Allí, el principal marroquí dirigió en cuatro partidos en total y el último fue el juego de México ante Argentina por los cuartos de final, donde la Albiceleste derrotó al Tri por 2-0.
De acuerdo a la información de Transfermarkt, Jalal Jayed cobró 60 penales en 120 partidos que dirigió, por lo que su promedio es bastante alto. El marroquí sacó un total de 394 amarillas y ejecutó 19 expulsiones en su carrera.
La terna arbitral completa
- Árbitro principal: Jalal Jayed
- Asistente 1: Zakadia Brinsi
- Asistente 2: Mostafa Akarkad
- Cuarto árbitro: Abongile Tom
- Quinto árbitro: Zakhele Siwela
- VAR: Leodan Gonzalez
- AVAR: Hamza El Fariq
En síntesis
- Jalal Jayed será el árbitro principal del partido entre Portugal y Uzbekistán este martes.
- El árbitro marroquí de 39 años dirige su primera Copa del Mundo en 2026.
- El réferi registra un total de 60 penales cobrados en 120 partidos dirigidos.