El joven futbolista de Borussia Mönchengladbach representó a la Selección de Alemania en juveniles y ahora hace su debut Mundialista con el combinado asiático.

El partido entre Corea del Sur y República Checa por la Jornada 1 del Grupo A de la Copa del Mundo 2026 trae con sí una historia que marcó un antes y un después en el seleccionado asiático. ¿El protagonista? Jens Castrop, futbolista de Borussia Mönchengladbach.

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Corea del Sur siempre se caracterizó por contar con deportistas nacidos y criados en dicho país, ya sea en el futbol o en otras disciplinas. Sin embargo, Castrop rompió con esa tradición y será el primer jugador de la historia nacionalizado en representar al país en un Mundial.

El centrocampista de 22 años hizo toda su carrera en Europa y actualmente se desempeña en el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga. De hecho, Castrop representó al combinado teutón en juveniles y hasta 2024 jugó para la Selección Sub-21 de Alemania.

Jens Castrop con la Selección de Alemania Sub-21 en 2024 (Getty Images)

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Giro rotundo un año antes del Mundial 2026

En agosto de 2025, la FIFA aprobó formalmente el cambio de federación de Jens Castrop para poder representar a la Asociación de Fútbol de Corea del Sur. Debutó con la absoluta de los ‘Guerreros Taeguk’ en septiembre de ese mismo año ante Estados Unidos y ahora llega al Mundial como una de las figuras de dicha selección pese a no haber formado parte del proceso completo de Eliminatorias.

Jens Castrop en el amistoso de Corea del Sur ante El Salvador (Getty Images)

¿Qué vinculo tiene Castrop con Corea del Sur? Si bien Jens nació en Düsseldorf (Alemania) el 29 de julio de 2003, su decisión de representar al combinado de Asia tiene que ver con que su madre es surcoreana. Ahora, el mediocampista tendrá que hablar en el campo para devolver la confianza depositada en él, con todo el contexto histórico que representa su convocatoria.

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En síntesis