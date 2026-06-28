Sudáfrica y Canadá se enfrentan en el primer partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Conoce todo acerca del árbitro.

Sudáfrica y Canadá juegan este domingo 28 de junio el primer partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Después de una Fase de Grupos entretenida y con muchos encuentros, ahora comienza la etapa más decisiva del torneo.

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Por esta razón es que los árbitros serán minuciosamente observados por sus actuaciones. Las selecciones se juegan la vida en cada partido y es esencial que un silbante haga bien su trabajo. En este caso, Joao Pinheiro es el encargado de impartir justicia en el duelo entre Sudáfrica y Canadá.

El perfil del árbitro de Sudáfrica vs Canadá

Joao Pinheiro es un árbitro de 38 años que nació en Portugal, más precisamente en Vila Nova de Famalicão. Este hombre es silbante internacional de FIFA desde 2016, tan solo un año después de que comenzó a dirigir juegos de la Primera División de Portugal.

Esta es la primera Copa del Mundo en la que Joao Pinheiro participa y ya dirigió en la victoria por 4-1 de Suiza frente a Bosnia de la Fase de Grupos. En cuanto a sus participaciones internacionales, la más importante es la de haber estado en la final de la Supercopa de Europa 2025-2026 entre PSG y Tottenham.

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Joao Pinheiro en la semifinal de la Champions League (Getty Images)

Joao Pinheiro dirigió en 15 partidos de la Champions League hasta el momento y estuvo presente en 8 encuentros de la pasada edición, siendo el más trascendental la vuelta de la semifinal entre Bayern Múnich y París Saint-Germain, por lo que el portugués ya tiene experiencia en grandes partidos.

El luso dirigió 441 partidos a lo largo de su carrera y sacó un total de 1983 amarillas hasta el momento, lo que equivale a un promedio de 4,5 amonestaciones por encuentro. Es una cifra alta y por ejemplo en el juego entre Suiza y Bosnia sacó tres amarillas y expulsó a un jugador.

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Joao Pinheiro nunca dirigió a Sudáfrica o a Canadá a nivel mayor, aunque sí lo hizo con el conjunto africano en el Mundial Sub-20 de 2025 (derrota por 2-1 ante Francia en la Fase de Grupos). Lo más probable es que el portugués tenga al menos un partido más en esta Copa del Mundo si hoy lo hace bien.

En síntesis