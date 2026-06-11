Quién es Julián Quiñones, el colombiano que marcó el primer gol de México en el Mundial 2026

El delantero del Tri abrió la cuenta en el partido inaugural tras una buena recuperación alta de Erik Lira.

La Selección Mexicana pegó primero en el partido inaugural de la mano de Julián Quiñones. El atacante colombiano naturalizado aprovechó una recuperación alta de Erik Lira y abrió la cuenta a los 9 minutos del primer tiempo para hacer estallar el Estadio Azteca.

Publicidad

Si bien el Tri tiene importantes jugadores en ataque, Quiñones se ganó un lugar en el once titular de Javier Aguirre tras una gran temporada con el Al-Qadisiyah. De hecho, Julián fue el máximo goleador de la Saudi Pro League con 33 tantos, por encima de estrellas como Cristiano Ronaldo o Ivan Toney. Ahora bien, ¿por qué terminó jugando para la Selección Mexicana?

Quiñones nació en Magüí Payán en 1997 (29 años) y dio sus primeros pasos en la academia formativa del Club Deportivo Fútbol Paz de Colombia. Allí fue apadrinado por César Valencia -fundador de dicho club- y más adelante el joven Julián sería captado por los ojeadores de Tigres, donde firmó un contrato para formar parte de la Categoría Sub-20.

Allí comenzó su travesía por el futbol mexicano en Venados, Lobos Buap y la gran oportunidad en el primer equipo de Tigres UANL en 2018. No obstante, fue recién en Atlas donde pudo demostrar todo su potencial y más adelante dio el salto al América, donde fue campeón y se le presentó la chance de nacionalizarse.

Publicidad

Julián Quiñones celebra el campeonato con América (Getty Images)

El día que Javier Aguirre menospreció a Julián Quiñones

En noviembre de 2025, el Vasco Aguirre manfiestó sobre Julián Quiñones en declaraciones para Fox Sports: “Se fue a la liga árabe, no lo vemos, nadie, nadie ve la liga árabe. Yo tengo la fortuna de que su entrenador es Michel, aquel del Madrid, que lo conozco muy bien, vino a Pumas, le llamo con cierta frecuencia y me habla bien de Julián”.

Meses después, Quiñones le demostró que estaba listo para ser titular en el partido inaugural y terminó marcando el gol que le dio la ventaja rápidamente ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Publicidad

Los números de Julián Quiñones en Al-Qadisiyah

Temporada 2025/2026 en la Saudi Pro League : 31 partidos, 31 titularidades, 2719 minutos y 33 goles.

: 31 partidos, 31 titularidades, 2719 minutos y 33 goles. Líder de goleo : terminó por delante de Ivan Toney (32) y Cristiano Ronaldo (28).

: terminó por delante de Ivan Toney (32) y Cristiano Ronaldo (28). Balance desde su llegada a Al-Qadisiyah: 62 goles y 12 asistencias desde su llegada.

Julián Quiñones fue el máximo goleador de la Saudi Pro League 2025-26 (Getty Images)

Encuesta¿Julián Quiñones debe ser titular ante Corea del Sur? ¿Julián Quiñones debe ser titular ante Corea del Sur? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis

Julián Quiñones anotó el primer gol de México ante Sudáfrica al minuto nueve.

anotó el primer gol de México ante Sudáfrica al minuto nueve. 33 goles sumó el atacante en la temporada con el club Al-Qadisiyah.

sumó el atacante en la temporada con el club Al-Qadisiyah. Noviembre de 2025 marcó el momento de las declaraciones emitidas por Javier Aguirre.