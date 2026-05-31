Se terminó la espera, se acabaron los plazos y la expectativa ya comienza a adueñarse la situación. Javier Aguirre aguardó hasta último momento, pero finalmente terminó confirmando a los 26 representantes que estarán en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. A continuación, repasamos los nombres de aquellos que buscarán llevar al país a lo más alto del futbol.
Era un secreto a voces que la mayor parte de la lista estaba confirmada y que solo restaban algunos lugares específicos por confirmarse. En ese sentido, todas las dudas fueron despejadas y las principales estrellas de la nación están listas para un nuevo desafío.
No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026
Tras lo que fue la dura caída en la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022, el objetivo de México es aspirar a llegar lejos en la competencia que organizará en conjunto con Estados Unidos y Canadá. En ese sentido, se espera que nombres de primer nivel como Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Gilberto Mora y Santiago Giménez, entre otros, le aporten lo necesario a un equipo que llega a la gran cita con hambre de victoria.
Los 26 convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026
Porteros:
- Raúl Rangel (Chivas de Guadalajara)
- Carlos Acevedo (Santos Laguna)
- Guillermo Ochoa (Sin club)
Defensas:
- Israel Reyes (Club América)
- Jorge Sánchez (PAOK)
- César Montes (FC Lokomotiv)
- Edson Álvarez (Fenerbahce)
- Johan Vásquez (Genoa)
- Jesús Gallardo (Toluca)
- Mateo Chávez (AZ Alkmaar)
Mediocampistas:
- Erik Lira (Cruz Azul)
- Obed Vargas (Atlético Madrid)
- Luis Romo (Chivas de Guadalajara)
- Álvaro Fidalgo (Real Betis)
- Luis Chávez (Dinamo Moscú)
- Orbelín Pineda (AEK Atenas)
- Brian Gutiérrez (Chivas de Guadalajara)
- Gilberto Mora (Xolos)
Delanteros:
- Raúl Jiménez (Fulham)
- Santiago Giménez (AC Milan)
- Guillermo Martínez (Pumas UNAM)
- Armando González (Chivas de Guadalajara)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
- Alexis Vega (Toluca)
- Roberto Alvarado (Chivas de Guadalajara)
- César Huerta (Anderlecht)
El calendario de la Selección Mexicana en el Mundial 2026
- 11/06 | México vs. Sudáfrica – Estadio Azteca, Ciudad de México
- 18/06 | México vs. Corea del Sur – Estadio Akron, Guadalajara
- 24/06 | México vs. República Checa – Estadio Azteca, Ciudad de México
En síntesis
- El director técnico Javier Aguirre confirmó oficialmente la lista definitiva de los 26 futbolistas convocados para representar a la Selección Mexicana en el Mundial 2026.
- Entre los nombres más destacados del listado sobresalen figuras internacionales y locales como Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Santiago Giménez, César Huerta y el veterano guardameta Guillermo Ochoa.
- El combinado nacional buscará dejar atrás la temprana eliminación de la edición anterior y afrontar con éxito su participación en la fase de grupos del torneo que coorganiza.