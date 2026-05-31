La ilusión ya está en marcha tras el anuncio más esperado por el entrenador de la Selección.

Se terminó la espera, se acabaron los plazos y la expectativa ya comienza a adueñarse la situación. Javier Aguirre aguardó hasta último momento, pero finalmente terminó confirmando a los 26 representantes que estarán en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. A continuación, repasamos los nombres de aquellos que buscarán llevar al país a lo más alto del futbol.

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Era un secreto a voces que la mayor parte de la lista estaba confirmada y que solo restaban algunos lugares específicos por confirmarse. En ese sentido, todas las dudas fueron despejadas y las principales estrellas de la nación están listas para un nuevo desafío.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Tras lo que fue la dura caída en la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022, el objetivo de México es aspirar a llegar lejos en la competencia que organizará en conjunto con Estados Unidos y Canadá. En ese sentido, se espera que nombres de primer nivel como Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Gilberto Mora y Santiago Giménez, entre otros, le aporten lo necesario a un equipo que llega a la gran cita con hambre de victoria.

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Los 26 convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Porteros:

Raúl Rangel (Chivas de Guadalajara)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Guillermo Ochoa (Sin club)

Defensas:

Israel Reyes (Club América)

Jorge Sánchez (PAOK)

César Montes (FC Lokomotiv)

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Johan Vásquez (Genoa)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Mediocampistas:

Erik Lira (Cruz Azul)

Obed Vargas (Atlético Madrid)

Luis Romo (Chivas de Guadalajara)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Brian Gutiérrez (Chivas de Guadalajara)

Gilberto Mora (Xolos)

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Delanteros:

Raúl Jiménez (Fulham)

Santiago Giménez (AC Milan)

Guillermo Martínez (Pumas UNAM)

Armando González (Chivas de Guadalajara)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Alexis Vega (Toluca)

Roberto Alvarado (Chivas de Guadalajara)

César Huerta (Anderlecht)

El calendario de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

11/06 | México vs. Sudáfrica – Estadio Azteca, Ciudad de México

18/06 | México vs. Corea del Sur – Estadio Akron, Guadalajara

24/06 | México vs. República Checa – Estadio Azteca, Ciudad de México

En síntesis

El director técnico Javier Aguirre confirmó oficialmente la lista definitiva de los 26 futbolistas convocados para representar a la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

confirmó oficialmente la lista definitiva de los para representar a la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Entre los nombres más destacados del listado sobresalen figuras internacionales y locales como Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Santiago Giménez, César Huerta y el veterano guardameta Guillermo Ochoa.

El combinado nacional buscará dejar atrás la temprana eliminación de la edición anterior y afrontar con éxito su participación en la fase de grupos del torneo que coorganiza.