Quién es Lee Kang-in: perfil, estadísticas, presente en PSG y actualidad con Corea del Sur en el Mundial 2026

El centrocampista de Paris Saint-Germain disputará la Copa del Mundo como vigente campeón de la UEFA Champions League.

Lee Kang-in llega al Mundial 2026 con un contexto de élite: forma parte del Paris Saint-Germain campeón de Europa y aparece como un nombre a seguir de Corea del Sur en plena fase de grupos.

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Lee Kang-in es hoy un futbolista surcoreano instalado en la máxima exigencia. Su actualidad lo pone entre dos escenarios de peso: el PSG, donde compite dentro de un plantel de primer nivel, y la selección de Corea del Sur, que lo tiene en su lista definitiva para la Copa del Mundo.

Tras incorporarse más tarde que el resto del grupo, el mediocampista se sumó a la concentración surcoreana el 1 de junio de 2026 luego de cumplir con sus compromisos de club. Ese retraso tuvo una explicación de peso: el PSG venía de jugar y ganar la final de la UEFA Champions League el sábado previo a su llegada.

Kang In Lee conduce el balón en la UEFA Champions League (Getty Images)

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En la previa del cruce de este 11 de junio de 2026 ante República Checa, Lee aparece como uno de los futbolistas a seguir en un equipo que pelea por acomodarse en el Grupo A. Corea del Sur llega a ese partido ubicada en el segundo lugar, mientras que su rival marcha tercero.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es y quién es Lee Kang-in?

Nombre: Lee Kang-in.

Lee Kang-in. Nacionalidad: surcoreano.

surcoreano. Posición: mediocampista.

mediocampista. Club actual: Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain. Selección actual: Corea del Sur.

Corea del Sur. Presente deportivo: llega desde un PSG campeón de Europa y convocado al Mundial 2026.

La carta de presentación más sólida de Lee Kang-in hoy pasa por su jerarquía futbolística. Se trata de un mediocampista del Paris Saint-Germain y un seleccionado habitual de Corea del Sur, dos sellos que explican por qué su nombre pesa en esta Copa del Mundo.

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Kangin Lee jugó ante México antes del Mundial 2026 (Getty Images)

Después de cerrar la temporada europea dentro de un plantel que conquistó la Champions League, su foco cambió de inmediato hacia la selección. Ahí está su presente real: competir en la élite con el PSG y, al mismo tiempo, ser parte de Corea del Sur en el Mundial 2026.

Estadísticas y presente en Paris Saint-Germain

Ligue 1: 27 partidos.

27 partidos. Titularidades: 18.

18. Minutos jugados: 1.519.

1.519. Goles: 3.

3. Asistencias: 4.

4. Ligue 1 2024: 30 partidos, 6 goles y 6 asistencias.

30 partidos, 6 goles y 6 asistencias. Champions League: tuvo participación dentro de la rotación del equipo.

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Los números de liga muestran a un futbolista con presencia constante en el esquema del PSG. En la temporada 2025 de la Ligue 1 sumó minutos, titularidades y aporte ofensivo, aunque su campaña 2024 había sido todavía más fuerte en el último tercio, con 6 goles y 6 asistencias.

Lee Kang-in se incorporó a Corea del Sur después de que el Paris Saint-Germain disputara y ganara la final de la UEFA Champions League, un dato que marca el nivel competitivo con el que llega al Mundial.

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El camino de Lee Kang-in con Corea del Sur

Mundial 2026: convocado por Corea del Sur.

convocado por Corea del Sur. AFC Asian Cup 2024: 3 partidos, 3 titularidades, 270 minutos y 3 goles.

3 partidos, 3 titularidades, 270 minutos y 3 goles. Eliminatorias AFC 2023: un registro indica 6 partidos, 5 titularidades, 408 minutos y 4 goles.

un registro indica 6 partidos, 5 titularidades, 408 minutos y 4 goles. Eliminatorias AFC 2023: otro registro indica 9 partidos, 8 titularidades, 739 minutos y 1 gol.

otro registro indica 9 partidos, 8 titularidades, 739 minutos y 1 gol. Juegos Olímpicos 2021: 3 partidos, 1 titularidad, 105 minutos y 3 goles.

3 partidos, 1 titularidad, 105 minutos y 3 goles. Copa del Mundo 2022: 1 partido y 17 minutos.

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Lee Kang-in llega al Mundial 2026 con continuidad internacional reciente y con antecedentes en distintos torneos con Corea del Sur. Su presencia en la AFC Asian Cup 2024 y en las eliminatorias de la confederación asiática lo muestran como un mediocampista ya consolidado.

Este 11 de junio de 2026, Corea del Sur enfrenta a República Checa por la fase de grupos del Mundial en el Estadio Guadalajara de Zapopan. El partido encuentra a los surcoreanos en el segundo lugar del Grupo A, con los checos en el tercero, un contexto que vuelve todavía más relevante el peso de sus futbolistas creativos.

¿Qué rol puede tener en el esquema de Corea del Sur para el Mundial 2026?

El rol de Lee Kang-in apunta a ser una opción valiosa en la generación de juego. Corea del Sur espera integrarlo rápido como una pieza creativa, capaz de darle pausa, último pase y presencia ofensiva de tres cuartos de cancha hacia adelante.

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Dentro del armado mundialista hay un contraste claro. Llega como uno de los nombres con mayor roce internacional del plantel, pero también fue el último en reportar a la concentración por sus compromisos con el PSG. Aun así, el 1 de junio de 2026 ya trabajó con la selección en el Zions Bank Training Center de Herriman, Utah, dentro de una preparación montada en el área de Salt Lake City para aclimatarse a la altura antes de jugar dos partidos de fase de grupos en Guadalajara.

En la previa del duelo ante República Checa, aparece en el once probable de Corea del Sur. Incluso, tras sumarse más tarde que el resto, existía la posibilidad de que tuviera minutos en el amistoso ante El Salvador para recuperar ritmo competitivo. Por perfil y por contexto, Lee Kang-in se perfila como una de las variantes creativas más interesantes del equipo surcoreano en esta Copa del Mundo.

Cotización, contrato y valor de mercado de Lee Kang-in

Club al que pertenece: Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain. Situación contractual: contrato hasta junio de 2028.

contrato hasta junio de 2028. Valor de mercado: 28 millones de euros (Transfermarkt).

28 millones de euros (Transfermarkt). Salario y cláusula: 7.2 millones de euros al año (Salary Sport).

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Su vínculo con el Paris Saint-Germain sigue vigente. Su presente deportivo lo encuentra ligado al club francés, compitiendo en la élite europea y disputando el Mundial 2026 con Corea del Sur.