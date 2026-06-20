La transmisión del encuentro del Grupo E tendrá una particularidad distintiva que asombró en nuestro país.

El resultado adverso en el debut cayó como un baldazo de agua fría en Ecuador, que ahora tiene la sangre en el ojo y está urgido de una pronta victoria en este Mundial 2026. Para rápidamente pasar página y tratar de escalar posiciones en el torneo, la escuadra sudamericana deberá superar a Curazao, su oponente en la jornada 2 de este Grupo E.

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La semana no fue fácil de digerir para la ‘Tri’, que viene de sufrir una dolorosa derrota ante Costa de Marfil en su estreno oficial en esta Copa del Mundo. Luego de un compromiso de trámite parejo y donde tuvo ocasiones como para convertir un gol, Ecuador lo terminó perdiendo sobre la hora en el tiempo adicionado.

De este modo, y considerando que en la última fecha irá ante la dura Alemania, la Selección de Ecuador tendrá que vencer al equipo que tiene sus mismos puntos (0). Curazao padeció una goleada en contra en su presentación, por lo cual también llega golpeado y con sed de revancha. Será un partido de altísima tensión.

Curazao quiere arruinar la fiesta de Ecuador [Foto: Getty]

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Ecuador vs. Curazao no irá por TV abierta en México:

En la previa del juego, los fans se encontrarán con que el partido no se podrá ver por televisión abierta en el territorio mexicano. Esto se argumenta en que ViX Premium ha adquirido los derechos exclusivos de transmisión del encuentro. Así lo ha hecho con la mayoría de los encuentros de fase de grupos del Mundial 2026.

Dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Curazao en México:

El compromiso entre la ‘Tri’ y la ‘Ola Azul’ se podrá seguir en directo en todo el país, únicamente a través del “Pase Mundial” de ViX Premium. Se trata de un servicio adicional a la plataforma, que transmite todos los partidos del Mundial 2026. No forma parte de la suscripción mensual, por lo que implica un pago extra para registrarse.

A qué hora juegan Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026:

Para el juego entre sudamericanos y centroamericanos se guardó el tercer turno de HOY sábado 20 de junio, por la jornada 2 del Grupo E. El enfrentamiento está estipulado para tener el puntapié inicial a partir de las 18.00 horas del Centro de México (19.00 hora Ecuador). Será sobre la tarde en la mayor parte de Latinoamérica.

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En qué estadio juegan Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026:

El Arrowhead Stadium de Kansas City será el recinto anfitrión del cruce entre los de CONMEBOL y CONCACAF. El establecimiento, inaugurado en 1972, tiene capacidad para hasta 69.045 personas. Será el segundo partido llevado a cabo allí en esta Copa del Mundo, después del Argentina-Argelia de la primera fecha de la fase de grupos.