Quién es Utkir Yusupov: perfil, estadísticas y trayectoria del arquero de Uzbekistán contra Colombia en el Mundial 2026

A sus 35 años, Utkir Yusupov llega al Mundial 2026 como uno de los arqueros de experiencia de Uzbekistán en su primera Copa del Mundo.

Utkir Yusupov no aparece en la conversación global por casualidad. El guardameta de Uzbekistán se pone bajo los reflectores de cara al Mundial 2026, justo cuando su selección se prepara para disputar una Copa del Mundo por primera vez en su historia.

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Utkir Yusupov representando a Uzbekistán (Getty Images)

El cruce de este miércoles 17 de junio ante Colombia en el Mexico City Stadium marcará su estreno en el escenario más importante con Uzbekistán. Más allá de la duda sobre si arrancará como titular, su experiencia y recorrido internacional lo convierten en una de las piezas a seguir en el debut uzbeko por el Grupo K.

Uzbekistán llega a esta edición de 2026 después de varios intentos fallidos en eliminatorias. Yusupov forma parte del plantel que disputará la primera Copa del Mundo en la historia de su país.

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Biografía y orígenes: ¿De dónde es, cuántos años tiene y cuál es la trayectoria de Utkir Yusupov?

Nacionalidad: Uzbeka.

Uzbeka. Edad actual: 35 años.

35 años. Posición: Arquero.

Arquero. Situación actual: Jugador en activo y parte del foco de su selección en el Mundial 2026.

Jugador en activo y parte del foco de su selección en el Mundial 2026. Trayectoria de clubes: Nasaf Qarshi, Neftchi Fergana, Kokand-1912, Navbahor Namangan y Foolad FC.

Yusupov llega a la Copa del Mundo en plena madurez para el puesto. Su recorrido por el futbol uzbeko y su paso por el Foolad FC antes de volver al Navbahor Namangan lo encuentran en un momento de experiencia, justo cuando Uzbekistán por fin consiguió meterse en un Mundial tras varios intentos fallidos.

Estadísticas y presente en Navbahor Namangan

Club actual: Transfermarkt lo ubica como jugador del Navbahor Namangan .

Transfermarkt lo ubica como jugador del . Movimiento reciente: FootballTransfers registra su regreso al Navbahor Namangan en la temporada 2025/2026 como agente libre.

FootballTransfers registra su regreso al Navbahor Namangan en la temporada como agente libre. Club anterior:Venía de jugar en el Foolad FC durante la campaña2024/2025.

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Su presente de club acompaña su llegada al Mundial desde un lugar lógico: continuidad en una plaza conocida y regreso a un equipo en el que ya había estado. Yusupov llega a la Copa del Mundo con rodaje profesional y con el Navbahor como su referencia inmediata.

El camino de Utkir Yusupov en la Selección de Uzbekistán

Partidos internacionales: Transfermarkt le registra 45 apariciones con Uzbekistán.

Transfermarkt le registra apariciones con Uzbekistán. AFC Asian Cup 2024: 3 partidos, 270 minutos, 2 porterías en cero y 1 gol recibido.

3 partidos, 270 minutos, 2 porterías en cero y 1 gol recibido. FIFA World Cup Qualifiers AFC 2023: 6 partidos, 540 minutos, 3 porterías en cero y 4 goles recibidos.

6 partidos, 540 minutos, 3 porterías en cero y 4 goles recibidos. Eliminatorias mundialistas de la AFC 2023: 10 partidos, 900 minutos, 7 porterías en cero y 7 goles recibidos.

10 partidos, 900 minutos, 7 porterías en cero y 7 goles recibidos. Últimos partidos disputados: derrota 2-1 ante Países Bajos el 8 de junio de 2026.

derrota 2-1 ante Países Bajos el 8 de junio de 2026. Últimos partidos disputados: triunfo 3-0 sobre Qatar el 10 de junio de 2025.

triunfo 3-0 sobre Qatar el 10 de junio de 2025. Últimos partidos disputados: empate 0-0 ante Emiratos Árabes Unidos el 5 de junio de 2025.

empate 0-0 ante Emiratos Árabes Unidos el 5 de junio de 2025. Últimos partidos disputados: empate 2-2 frente a Irán el 25 de marzo de 2025.

empate 2-2 frente a Irán el 25 de marzo de 2025. Últimos partidos disputados: victoria 1-0 contra Kirguistán el 20 de marzo de 2025.

La trayectoria internacional de Yusupov muestra continuidad en el arco de Uzbekistán. Sus registros en Copa Asiática y eliminatorias lo presentan como un portero con varias porterías en cero y una presencia estable en la estructura de Uzbekistán antes del salto al Mundial.

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¿Qué rol tendría Utkir Yusupov ante Colombia en el esquema de Uzbekistán para el Mundial 2026?

El partido confirmado es Uzbekistán vs Colombia, por la fase de grupos del Mundial 2026, este miércoles 17 de junio de 2026 a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el Mexico City Stadium. Yusupov llega a ese debut mundialista como una de las opciones de experiencia en el arco uzbeko.

La proyección individual del encuentro lo contempla con 90 minutos, 3.78 atajadas y 2 goles recibidos, una señal de que podría tener bastante trabajo si le toca estar bajo los tres postes frente a una Colombia que parte como favorita en la previa.

De todos modos, la titularidad no puede darse por sentada. El once proyectado de Uzbekistán se perfila con un 3-4-2-1 y coloca a Abduvohid Nematov entre los 11 nombres previstos, junto a Abdulla Abdullaev, Rustam Ashurmatov, Abdukodir Khusanov, Farrukh Sayfiev, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrullaev, Abbosbek Fayzullaev, Oston Urunov, Eldor Shomurodov y Odiljon Xamrobekov.

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La baja confirmada de Jaloliddin Masharipov también modifica el contexto del equipo. En cualquier caso, Yusupov llega a este cruce como una opción de experiencia, aunque sin afirmar que su lugar en el once esté totalmente definido.

Cotización, contrato y valor de mercado de Utkir Yusupov

Valor de mercado: Transfermarkt le asigna una cotización de 500 mil euros .

Transfermarkt le asigna una cotización de . Movimiento 2025/2026: FootballTransfers registra su llegada al Navbahor Namangan desde el Foolad FC .

FootballTransfers registra su llegada al desde el . Transferencia previa: FootballTransfers también consigna un pase de0.3 millones de eurosdesde el Navbahor hacia el Foolad FC en la temporada2024/2025.

En sintesis

El arquero Utkir Yusupov tiene 35 años y registra 45 partidos con Uzbekistán.

tiene 35 años y registra 45 partidos con Uzbekistán. Uzbekistán y Colombia juegan este miércoles 17 de junio en el Mexico City Stadium.

juegan este miércoles 17 de junio en el Mexico City Stadium. El futbolista Utkir Yusupov regresó gratis al club Navbahor Namangan en la temporada 2025/2026.