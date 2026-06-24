República Checa y México disputarán este miércoles un juego que, al menos en la previa, se imagina tranquilo y sin ese clima caliente o áspero de un duelo mundialista. El ‘Tri’ ya está clasificado, rotará jugadores y será simplemente un gran partido ante otra selección que saldrá a jugar en busca de sumarse también a los diecisesiavos.

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Ahora bien, el que puede traer chispas al ambiente del encuentro será el juez elegido por la organización para dirigir el compromiso. El argentino Yael Falcón Pérez fue asignado por FIFA para tomar las riendas del cruce entre Chequia y la Selección Mexicana. Solo por su nacionalidad, ya será juzgado desde el mismo pitazo inicial.

El réferi de 38 años de edad fue seleccionado por la Casa Madre con el visto bueno de la Asociación del Futbol Argentino encabezada por el presidente Claudio Tapia. Sin embargo, en su país este silbante es duramente criticado por afición y prensa y considerado de los peores que habitualmente conducen los partidos del torneo de la máxima categoría.

Falcón Pérez en acción en el Mundial 2026 [foto: Getty Images]

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Yael Falcón Pérez nació en Buenos Aires el 4 de mayo de 1988 y debutó en Primera División en 2019, recién a sus 31 años. Tres años después, en 2022 se convirtió en árbitro internacional FIFA, a partir de lo cual arrancó a dirigir juegos en competencias continentales. En CONMEBOL lo tienen bien contemplado más allá de la opinión del público argentino.

Durante su trayectoria como réferi en la elite, pudo ser juez principal en certámenes de nivel como Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Además, tuvo el honor de conducir torneos como Copa América y Mundial de Clubes, de los más importantes en clubes y selección. De a poco Falcón Pérez fue creciendo hasta entrar en la lista corta de posibles mundialistas.

Su convocatoria al actual torneo fue toda una sorpresa en Argentina, dado que muchos no lo notaban como un colegiado a la altura de semejante cita. El Mundial 2026 es su debut absoluto en una Copa del Mundo, con la experiencia reciente en el MDC como antecedente claro para FIFA. Tendrá la oportunidad de su vida de revertir la imagen que tiene sobre todo en casa.

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El cuerpo arbitral completo para República Checa vs. México por el Mundial 2026: