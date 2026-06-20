Esta es la actualidad del seleccionado de CONCACAF en la previa del duelo ante el Ecuador de Beccacece.

Curazao llega a Norteamérica como una de esas selecciones que pocos tienen en su radar pero que se ganó en la cancha y merecidamente su lugar en este Mundial 2026. Ni siquiera tuvo que gozar del ‘beneficio’ de la ampliación de cupos de la FIFA ni de la incorporación de más equipos respecto a la Copa del Mundo anterior para meterse.

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¿Cómo clasificó la Selección de Curazao al Mundial 2026?

La ‘Ola Azul’ sacó su pasaje a esta prestigiosísima competición tras haber finalizado en la 1° posición del Grupo B de las Eliminatorias CONCACAF. En esa zona, obtuvo 12 puntos en seis presentaciones, producto de tres triunfos y tres empates, terminando invicto en su zona. Allí, dejó en segundo lugar a Jamaica, en tercer puesto a Trinidad y Tobago, y en última colocación a Bermudas.

Estos fueron los resultados de Curazao en su zona de la tercera y última ronda de las Eliminatorias, donde terminó obteniendo su boleto al Mundial 2026: 0-0 vs. Tobago, 3-2 vs. Bermudas, 2-0 vs. Jamaica, 1-1 vs. Tobago, 7-0 vs. Bermudas y 0-0 vs. Jamaica. En la fase anterior de ese torneo clasificatorio ya había ganado su grupo de la segunda ronda, por lo que se hizo justicia total.

Curazao cuenta con un jugador más: su fiel afición [foto: Getty]

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¿Qué puesto ocupa Curazao en el Ranking FIFA durante el Mundial 2026?

Previo al juego ante Ecuador por el Grupo E, el conjunto dirigido por Dick Advocaat se coloca 83° en el Ranking FIFA de selecciones nacionales, con 1287 puntos en total. La performance de Curazao en este listado elaborado por la Casa Madre es uno de los tres peores posicionamientos de los participantes de esta Copa del Mundo, detrás de Congo y Haití.

Por su parte, mientras Curazao marcha 83°, Ecuador figura 28° en esta nómina de países generado por la FIFA, con una totalidad de 1570.76 puntos. Se trata de uno de los equipos latinoamericanos mejor ubicados en este Ranking, y si tiene una buena actuación esta tarde, seguirá subiendo. Un partido donde se pone en juego mucho más que una sola victoria.

¿Dónde queda Curazao como país en el mapa?

Para quienes tienen poco conocimiento de esta nación, vale mencionar que se trata de una isla del Mar Caribe con una superficie de apenas 445 km cuadrados. Se trata de un país autónomo con gobierno propio, pero sus relaciones exteriores dependen de Países Bajos. Está dentro del reino neerlandés, se podría decir que forma parte del “Caribe Neerlandés”. Cuenta con una población de aproximadamente 159 mil habitantes, tiene tres idiomas (neerlandés, papiamento e inglés) y su capital es Willemstad.