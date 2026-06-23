El aficionado más conocido de los 'Leopardos' llegó a la Copa del Mundo y esta es su historia personal.

Algunos pensaban que no faltaba nadie más en el Mundial 2026, pero se olvidaban del hincha más famoso de todos. Ha llegado al continente Lumumba Vea, el emblemático aficionado de RD Congo, para darle color a la cita de selecciones. El carismático personaje estará presente para ver a su país en la Copa del Mundo por primera vez en su vida.

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Actualmente y sobre todo tras el estallido de las redes sociales, cuando se menciona a la República del Congo se asocia automáticamente a este simpatizante. Se ganó su fama por mantenerse inmóvil con el brazo levantado los 90 minutos durante los encuentros de su selección, consiguiendo también así el apodo de ‘el aficionado estatua’.

Todo el mundo lo conoce como “Lumumba Vea”, pero su nombre real es Michel Kuka Mboladinga. Se hizo conocido en la última Copa Africana de Naciones, cuando una de las cámaras de TV lo filmó quieto en pose mientras toda la grada bailaba detrás. Ese video se hizo viral en todo el planeta y de tal modo se convirtió en un indispensable en la tribuna.

Lumumba Vea en uno de sus trajes más conocidos.

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Este popular fanático posee su argumento para vivir de esa manera los partidos de futbol de su selección. Se trata de un homenaje a Patrice Lumumba, líder de la independencia de Congo, y a un famoso retrato de esta leyenda histórica del país. Fue tan simbólica su aparición que lo invitaron a formar parte de la delegación oficial para este Mundial 2026.

Para cada uno de los compromisos de RD Congo, Lumumba Vea acostumbra ponerse atuendos distintivos con los colores de su bandera, intentando cambiar el estilo de un juego a otro. Para esta Copa del Mundo, el protagonista ya ha anunciado que preparó un traje especial, para ser parte de la fiesta que llevará el público congoleño a los estadios de Norteamérica.

Lumumba Vea no pudo estar en el debut de RD Congo en el Mundial 2026 ante Portugal por un inconveniente de viaje, pero aparecerá por primera vez en el duelo ante Colombia. El personaje mediático confirmó en su cuenta personal que se hará presente en el Estadio Akron de Guadalajara para apoyar a su selección, por lo que lo veremos con su tradicional postura.

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